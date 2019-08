Johnson: la UE debe "renunciar" a salvaguarda irlandesa para evitar Brexit sin acuerdo

El primer ministro británico Boris Johnson dijo el sábado que la Unión europea (UE) debe renunciar al dispositivo para la frontera irlandesa (salvaguarda irlandesa) previsto en el proyecto de acuerdo sobre el Brexit, si quiere evitar una salida sin acuerdo del Reino Unido de la UE.

"No quiero un Brexit sin acuerdo. He dicho a mis amigos de la UE que si no desean un Brexit sin acuerdo, debemos dejar a la salvaguarda irlandesa fuera del tratado" de salida, dijo Johnson a la prensa, antes de aterrizar en Biarritz (sudoeste de Francia) donde se celebra este fin de semana una cumbre del G7.

La "salvaguarda irlandesa" fue pensada para evitar la reinstauración de una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte una vez el Reino Unido abandone la UE.

Pero en Reino Unido genera una gran polémica, y contribuyó en gran parte a que los diputados británicos rechazaran por tres veces el tratado.

Al impedir que se reimponga una frontera física entre la República de Irlanda (Estado miembro de la UE) e Irlanda del Norte (provincia británica), la disposición busca preservar los acuerdos de paz de 1998, que pusieron fin a tres décadas de violencia, pero también la integridad del mercado único europeo.

Se trata de una solución de último recurso que solo entraría en vigor tras un periodo de transición si no se encuentra ninguna otra solución entre Londres y Bruselas.

En concreto, el mecanismo consiste en crear un "territorio aduanero único", que englobe a la UE y el Reino Unido, lo que limitaría la capacidad de Londres para negociar tratados comerciales con otros países.

Pero esto es algo inconcebible para los partidarios de un divorcio sin concesiones, que consideran que esto ligaría indefinidamente a su país a la Unión Europea.