Juez decide el jueves si la Casa Blanca debe devolver pase a periodista de CNN

Un juez en Estados Unidos decidirá este jueves si el gobierno de Donald Trump debe devolver las credenciales de prensa al corresponsal jefe de CNN en la Casa Blanca, como urgió la cadena respaldada por varios medios, entre ellos Fox News, cercana al mandatario.

Al cabo de dos horas de audiencia el miércoles en un tribunal federal de Washington DC, el juez Timothy Kelly, nombrado por Trump el año pasado, anunció que se pronunciará sobre el tema el jueves a las 15H00 (20H00 GMT).

Jim Acosta, el periodista en el centro del escándalo, siguió los debates en la repleta sala de la corte, sin intervenir. Al llegar, algunos reporteros lo alentaron y felicitaron por su trabajo.

Durante la audiencia, el abogado de CNN, Ted Boutrous, le pidió al juez Kelly una orden temporal que le permita a Acosta recuperar su pase de manera expedita.

Según argumentó, la prohibición de ingreso de Acosta violó el derecho a la libertad de prensa garantizado en la Primera Enmienda de la Constitución, porque "se basó en el punto de vista del señor Acosta" y no en su comportamiento.

"A ellos no les gusta lo que informa" Acosta, dijo Boutrous.

De su lado, el abogado del Departamento de Justicia James Burnham reiteró los conceptos contenidos en un documento presentado más temprano ante el tribunal, diciendo que "no hay un derecho de acceso a la Casa Blanca en la Primera Enmienda" y que la revocación del pase de Acosta se debió a que éste "interrumpió" una conferencia de prensa la semana pasada.

La cadena televisiva CNN inició el martes una batalla legal contra Trump y otros cinco funcionarios por suspender la acreditación de Acosta el 7 de noviembre, tras un acalorado intercambio con el presidente durante una rueda de prensa trasmitida en vivo ese mismo día.

CNN argumentó que la "revocación injusta" del pase de Acosta viola los derechos a la libertad de prensa y al debido proceso consagrados en la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución.

Pero el gobierno de Trump, que apenas se enteró de la demanda prometió defenderse "vigorosamente", no dio muestras el miércoles de querer dar marcha atrás en su decisión.

En el escrito presentado ante el tribunal, la Casa Blanca afirmó tener "amplias facultades" para restringir el acceso de los medios al presidente.

"El presidente podría optar por no celebrar más ruedas de prensa y cancelar todos los pases de prensa vigentes, sin implicar las protecciones del debido proceso", señalaron abogados del Departamento de Justicia.

Ni CNN ni Acosta resultan perjudicados porque el periodista "puede seguir ejerciendo su profesión e informando sobre la Casa Blanca" y la cadena informativa "tiene aproximadamente otros 50 empleados que tienen pases de acceso completo y son más que capaces de cubrir la Casa Blanca para la CNN", dijeron.

El altercado entre Trump y Acosta se produjo luego de que el periodista le preguntó al mandatario si en la campaña por las elecciones de medio mandato había demonizado a los inmigrantes que buscan llegar en caravanas a Estados Unidos.

En medio de la discusión, Trump le ordenó a Acosta que dejara el micrófono, pero éste se negó, inquiriéndole en cambio si estaba preocupado por la investigación de la trama rusa. Mientras Trump repetía "Basta" y Acosta seguía preguntando, una joven becaria de la Casa Blanca intentaba quitarle en vano el micrófono.

Horas más tarde, la portavoz de Trump, Sarah Sanders, comunicó la suspensión de las credenciales de Acosta, denunciando que el periodista había "puesto sus manos" de manera indebida en la becaria.

La demanda judicial de CNN fue respaldada por más de una docena de medios, incluido Fox News, propiedad del aliado de Trump Rupert Murdoch.

"Los pases otorgados por el Servicio Secreto para los periodistas que trabajan en la Casa Blanca nunca deben ser usados como armas", dijo el presidente de Fox News, Jay Wallace, en un comunicado.

"Aunque no condonamos el creciente tono antagónico tanto del presidente como de la prensa (...), sí apoyamos una prensa libre y un acceso e intercambio abierto para el pueblo estadounidense", añadió.

Associated Press, Bloomberg, NBC News, The New York Times y USA Today, entre otros medios, también dijeron apoyar los argumentos de CNN.

"Es imperativo que periodistas independientes tengan acceso al presidente y sus actividades, y que no se prohíban periodistas por razones arbitrarias", dijeron en un comunicado conjunto, subrayando "el derecho constitucional de cuestionar a este o a cualquier presidente".

Organizaciones que defienden la libertad de prensa saludaron la demanda de CNN, en tanto la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA en inglés) se congratuló de la iniciativa de CNN de llevar el caso a la justicia e insistió en el reintegro de la acreditación de Acosta.