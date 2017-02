Juez envía a casa por razones médicas a hombre que estafó monjas en Nicaragua

Un hombre condenado en julio pasado a 22 años de cárcel en Nicaragua por estafar a un grupo de monjas y a otras 17 personas fue enviado de la cárcel a su casa por prescripción médica, informó hoy un juez de Managua.

El titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Managua, Octavio Rothschuh, afirmó que tomó la decisión de enviar al reo Álvaro Montealegre, tras analizar un reporte del Instituto de Medicina Legal (IML).

"Su situación médica es irregular, presenta varias alteraciones, su estado de prisión altera más su estado de salud", dijo Rotchshcuh a periodistas.

La noticia causó molestia entre las víctimas, que todavía reclaman la devolución de 5,5 millones de dólares que perdieron a manos de Montealegre, según la sentencia.

El juez afirmó que la medida es temporal y dependerá de una nueva evaluación del IML.

El abogado Francisco Mendieta, representante de una parte de los ofendidos, reclamó que sus clientes no fueron notificados, tal como manda la ley, por lo que exigió públicamente que Montealegre regrese a prisión.

Mendieta también recordó que Rotchshcuh tardó casi tres años en ejecutar el juicio mientras Montealegre y su socio Hugo Paguaga permanecieron en sus casas, y un tercer estafador, Roberto Bendaña, huyó del país.

Asimismo el abogado resaltó que el juez no ha hecho que se ejecute la orden de vender las propiedades de los sentenciados para que las víctimas recuperen su dinero.

Según el fallo judicial, los sentenciados fundaron en Panamá la firma Internacional Investments and Financial Services, Inc., para obtener el dinero de sus víctimas bajo promesa de inversiones con jugosas ganancias, que luego pasaban a cuentas de ahorros de sus empresas personales.

Montealegre, quien es hermano del exdiputado opositor Eduardo Montealegre, intentó evitar el juicio en mayo de 2014, al devolver medio millón de dólares al grupo de monjas, quienes se retiraron de la acusación, pero el proceso continuó hasta la condena.