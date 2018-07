Juez rechaza pedido de Kuczynski para que le permita viajar a Estados Unidos

Un juez peruano rechazó hoy la solicitud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien es investigado por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, para que se le permita viajar a Estados Unidos a someterse a un control médico.

El magistrado Juan Carlos Sánchez, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, consideró "improcedente" el pedido sustentado hoy por el abogado de Kucyznski, César Nakasaki.

Sánchez señaló que la defensa no sustentó los motivos que justifiquen que el exgobernante no pueda ser tratado en el país de una fibrilación cardíaca.

"A mi consideración no procede la autorización de viaje. La defensa no ha sustentado que este tratamiento no pueda ser realizado en nuestro país", remarcó.

Después de que Nakazaki afirmara que el médico de Kuczynski informó que el exmandatario debía pasar un control médico en la clínica de EE.UU. donde se atiende desde 2003, el Fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, argumentó razones legales para que se rechace ese pedido.

Pérez dijo que no existe una norma que ampare ese tipo de solicitud e incluso mostró fotografías en las que se ve a Kucyznski participando hace pocos días en las celebraciones de un matrimonio.

El expresidente cumple desde marzo pasado con una orden de impedimento de salida del país durante 18 meses, mientras es investigado por sus vínculos con la constructora Odebrecht.

Kuczynski renunció a la presidencia de Perú el pasado 21 de marzo, en medio de un escándalo político después de que se revelaran vínculos de empresas suyas con Odebrecht, que llevaron a la presentación de pedidos para que sea destituido por el Congreso.