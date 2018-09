Juicio a madre por muerte de su hijita abandonada en auto

Una mujer en Florida será procesada por la muerte de su hijita de un año que fue abandonada durante horas en un automóvil caluroso.

Kailyn Pollard, de 29 años y de Sorrento, será encarcelada sin derecho a fianza. Su hijita, Kit Noelle Pollard, fue hallada muerta el viernes, dentro de la SUV en una estación gasolinera en Sanford.

Según el expediente, a Pollard se le olvidó llevar a su hija al centro de cuidado infantil el viernes por la mañana y la dejó siete horas en un vehículo donde las temperaturas ascendían a 32 grados centígrados (90 grados Fahrenheit).

Los documentos judiciales no dicen si Pollard tiene un abogado.

Es la segunda muerte de un menor abandonado en un carro caluroso en Florida el viernes. El otro caso fue de un niño de 4 años al que dejaron abandonado en un vehículo fuera de una escuela en el condado de Orange.

UPDATE: We have charged 29 year old Kailyn Pollard with Negligent Manslaughter in the hot car death of her one-year-old daughter Kit Noelle Pollard last evening. She is scheduled to make her first court appearance at 9 a.m. today. We are working on an updated news release. pic.twitter.com/zGphssuFei