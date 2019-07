Jurado decide sanción de marino EEUU que posó con cadáver

El mismo jurado militar que absolvió a un marino condecorado de asesinato por la muerte de un prisionero del Estado Islámico que estaba a su cuidado regresa el miércoles a deliberar el castigo que le impondrá por el único cargo del que lo declaró culpable: posar junto al cadáver del miliciano de 17 años.

El jurado el martes también absolvió al oficial de operaciones especiales Edward Gallagher de intento de asesinato por la muerte de dos civiles y varios cargos más.

El presidente Donald Trump, quien intervino meses atrás para que trasladaran a Gallagher de una prisión naval a un sitio menos restrictivo, tuiteó sus felicitaciones al marino y su familia.

“Ustedes han sufrido mucho. ¡Me alegro de haber podido ayudar!”, escribió Trump.

Gallagher enfrentaría hasta cuatro meses de prisión, degradación, pérdida de dos tercios de su sueldo y una amonestación.

Habiendo cumplido ya siete meses de cárcel antes del juicio, el marino, que revista en el comando de elite SEAL y ha sido condecorado con la Estrella de Bronce por heroísmo, probablemente quedará en libertad, dijeron sus abogados. En la justicia militar, el jurado decide la sentencia.

