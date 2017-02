Justicia argentina al acecho de exjefe de inteligencia de Kirchner

Procesado y con pedido de prisión preventiva, el exjefe de inteligencia del gobierno argentino de Cristina Kirchner (2007-2015), Oscar Parrilli, aseguró que no "obstaculizará a la justicia", que lo acusa de encubrir a un exprófugo por narcotráfico.

El exfuncionario afirmó que "la democracia argentina está en grave riesgo" a raíz de este caso que atribuye al espionaje y persecución política contra Kirchner.

"No voy a obstaculizar ninguna acción de la justicia", dijo Parrilli en rueda de prensa poco después que un fiscal federal pidiera su detención preventiva por peligro de fuga.

El lunes, el juez Ariel Lijo procesó a Parrilli al considerar que cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) supuestamente ocultó los informes producidos por la Dirección de Contrainteligencia de ese organismo con el fin de que Ibar Pérez Corradi, acusado de homicidio y de narcotráfico, siguiera prófugo de la Justicia.

Pérez Corradi fue el prófugo más buscado de Argentina hasta junio de 2016, cuando fue capturado en Paraguay.

Este exempresario farmacéutico fue acusado de ser el instigador de un triple crimen, en 2008, de personas involucradas con el tráfico de efedrina a Estados Unidos y México. También se lo imputa de lavado de dinero.

"Estamos en un estado de emergencia democrática", denunció el exfuncionario por unas escuchas que se difundieron en las últimas semanas y su procesamiento.

El fiscal federal Guillermo Marijuán apeló el martes el procesamiento de Lijo contra Parrilli porque se concretó sin dictar prisión preventiva.

Parrilli sostuvo que varias de las escuchas de conversaciones telefónicas de él con la exmandataria están alteradas y que tienen como fin "el espionaje y persecusión política de Cristinta Kirchner".

Aseguró que detrás de la situación judicial que atraviesa está la mano del exagente de inteligencia Antonio Stiuso, una figura de los servicios de inteligencia sospechoso de armar o desarmar los casos más complejos de la política y justicia argentina.

"Estamos en una situación de una democracia condicionada, hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de los argentinos", cuestionó Parrilli.

Durante una conferencia de prensa en el Congreso junto a los diputados del bloque del Frente para la Victoria, Parrilli advirtió a los grupos políticos que apoyan la alianza gobernante "que hoy nos escuchan a nosotros y después lo harán a ustedes", dijo.

Tanto Parrilli como Kirchner han recordado en las últimas semanas que el actual presidente Mauricio Macri estuvo procesado por escuchas ilegales cuando era alcalde de Buenos Aires, entre otros a un familiar de una víctima del atentado al centro judío AMIA que dejó 85 muertos en 1994.

Los medios han divulgado escuchas telefónicas de Kirchner con Parrilli, pero según los involucrados en la conversación no se incurrió en ningún delito.

"Es una paradoja. Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, al que le han dictado la falta de mérito. Es decir, me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente", afirmó el exfuncionario a Radio Del Plata.

En las conversaciones telefónicas de Kirchner con Parrilli, la expresidenta lo insta a que reactive causas judiciales ya iniciadas contra jueces por manifiesta intencionalidad política contra ella y otros dirigentes opositores.

Pérez Corradi continúa preso en Argentina por un pedido de extradición de Estados Unidos, aunque la jueza federal María Servini de Cubría indicó el año pasado que no había mérito para procesarlo como instigador del caso conocido como "el triple crimen de General Rodríguez (periferia oeste)".

En un primer momento, Pérez Corradi rechazó su extradición desde Asunción alegando que su vida corría peligro, "porque en la causa estarían involucradas personas muy importantes del gobierno anterior", de Kirchner.

Parrilli dijo que el fallo de Lijo carece de "toda razonabilidad y lógica".

Cada semana se suman nuevas causas por supuestos hechos de corrupción contra la expresidenta Kirchner y su entorno.