Justicia chilena rebaja condena a hombre que le sacó los ojos a su expareja

La Corte Suprema de Chile resolvió este martes rebajar la condena de 26 a 18 años de presidio a un hombre que le arrancó los ojos a su expareja, Nabila Rifo, un caso que se erigió en emblema de la violencia intrafamiliar en el país.

En un fallo inapelable que desató la ira de activistas por los derechos de las mujeres, el máximo tribunal resolvió dejar sin efecto la resolución que en mayo condenó a Mauricio Ortega por "femicidio frustrado".

"Se declara que se condena a Mauricio Ortega por su responsabilidad en calidad de autor del delito de lesiones graves", anunció el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas.

Cisternas explicó que se quitó la condena por femicidio porque no quedó cabalmente acreditado en la secuencia de los hechos la intención de matar.

En el juicio quedó demostrado que Ortega golpeó con piedras en la cabeza de Rifo antes de sacarle los ojos, para luego dejarla al borde de la muerte tirada en una calle de Coyhaique (sur). La agresión ocurrió el 14 de mayo de 2016.

Rifo -de 28 años- fue encontrada por unos transeúntes que alertaron a la policía. Tras varios días en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte Rifo logró sobrevivir, pero quedó ciega.

"Me hice la muerta para que no me siguiera pegando", dijo Rifo durante el juicio que fue seguido al detalle por los medios chilenos.

El caso se convirtió en emblema de la violencia machista, desatando manifestaciones multitudinarias en todo el país.

Por tal motivo, este martes la audiencia congregó a un centenar de mujeres en las puertas de la Corte que respondieron con gritos y llanto al conocer la resolución.

"Es aberrante, doloroso. La Corte Suprema nos golpea y nos daña a todas las mujeres", comentó Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia de la Mujer, al conocer el fallo.

El caso movilizó a todo Chile, incluida su presidenta Michelle Bachelet -quien lideró ONU Mujeres-, que visitó a Rifo en su casa.

Mientras tanto, la exposición de la privacidad de la mujer, incluidos detalles de su vida sexual, y la filtración del fallo de este martes, adelantado el domingo por el diario La Tercera, fueron algunas de las aristas más polémicas de uno de los juicios más mediáticos que vivió el país en los últimos años.