Keiko afirma Gobierno peruano creó "cortina de humo" para tapar incapacidad

La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que el Gobierno de Perú ha creado "una cortina de humo para tapar la incapacidad" de su gestión, con la presentación de una cuestión de confianza que se debate hoy en el Congreso.

"Tenemos autoridades que con esta cuestión de confianza lo que han hecho es crear una cortina de humo para tapar la incapacidad, para no hacerle frente a los verdaderos problemas", señaló Fujimori en la ciudad de Acarí, en la región sureña de Arequipa.

Según un video difundido por medios locales, la líder de Fuerza Popular, el partido con la mayor bancada en el Congreso, se quejó de que es culpada de muchos de los males de su país, en alusión al aumento en su desaprobación popular, que ha llegado a un 80 % en las últimas semanas, de acuerdo con diversos sondeos.

"A pesar de que nos insulten, a pesar de que nos critiquen, acá estamos, de pie, dando la cara. Ustedes ya saben, a mí me van a echar la culpa de todo, tratan de echarme la culpa de todo en vez de asumir su responsabilidad", aseguró ante un grupo de seguidores.

Fujimori también recordó los casos de corrupción Lava Jato y Odebrecht y dijo que por este tema su partido tuvo que iniciar un proceso de vacancia (destitución) contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien finalmente renunció en marzo y fue reemplazado en la jefatura de Estado por su vicepresidente, Martín Vizcarra.

"Hoy tenemos a un nuevo presidente, pero que en vez de trabajar por el desarrollo del país, lo que hace es confrontar, lo que hace es trabajar para insultar y nosotros le decimos no. No queremos golpes, no queremos amenazas, basta de insultos, lo que necesitamos son autoridades que trabajen por el desarrollo de nuestro país", señaló.

Fujimori declaró poco después de que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentó una cuestión de confianza ante el Congreso para insistir en la urgencia de que se aprueben cuatro reformas constitucionales que deben ser ratificadas en referéndum el próximo 9 de diciembre, según el pedido del Ejecutivo.

Villanueva pidió la aprobación de proyectos de ley referidos a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el retorno a la bicameralidad en el Congreso, la no reelección de congresistas y la financiación de partidos políticos.

"Si no aprueban (las cuatro reformas), no aprobaron la confianza", precisó Villanueva, lo que significaría que el Ejecutivo podría disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.

Tras la presentación del primer ministro, el pleno del Congreso debate la cuestión de confianza, a la cual han manifestado su apoyo la mayoría de las bancadas, a excepción de la fujimorista Fuerza Popular, cuyos integrantes han mantenido un tono beligerante hacia el Ejecutivo.