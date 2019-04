Kim Jong Un, el "amigo" de Trump, es un "tirano", dice Mike Pompeo

El líder norcoreano Kim Jong Un, al cual Donald Trump considera actualmente su "amigo", sigue siendo un "tirano", declaró este martes el jefe de la diplomacia de Estados Unidos Mike Pompeo.

Un senador le preguntó al secretario de Estado, durante una audiencia parlamentaria, si el calificativo de "tirano" que había empleado anteriormente para referirse al presidente de Venezuela Nicolás Maduro se aplicaba también para Kim Jong Un.

"Por supuesto. Estoy seguro de haberlo ya dicho", respondió Pompeo.

Las declaraciones del secretario de Estado no deberían facilitar las relaciones con Pyongyang, en momentos en que Washington intenta trabajosamente relanzar las negociaciones por desarme nuclear de Corea del Norte, tras el fracaso de la última cumbre Trump-Kim celebrada a fines de febrero en Hanoi.

Pyongyang acusó recientemente a Pompeo, así como al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton, de ser responsables de ese fiasco al haber "creado un ambiente de hostilidad y desconfianza".

En el último verano boreal, las autoridades norcoreanas habían denunciado los "métodos de gángster" de Pompeo durante las negociaciones.

En Estados Unidos, Pompeo puede también haber llevado agua al molino de los detractores de Trump, que acusan al presidente de entenderse mejor con los "dictadores" que con los aliados occidentales de Washington.

Tras haber descrito a Corea del Norte como un "régimen perverso" dirigido por "una banda de criminales" y haberse burlado de su líder llamándolo "hombrecito cohete", Trump cambió luego completamente de tono tras la primera e histórica cumbre de Singapur con Kim Jong Un, en junio pasado.

Hoy el presidente estadounidense habla del dirigente norcoreano como su "amigo" y nunca hace mención de las violaciones a los derechos humanos en el país asiático.

"Lo quiero, me quiere", repite Trump, e insiste en la "muy buena relación" que ambos mantienen.

Interrogado durante la misma audiencia acerca de si opinaba también que el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi, al cual Donald Trump recibió este martes, era un "tirano", Pompeo no ocultó su molestia.

"No emplearía ese calificativo", dijo. "No hay duda alguna que el mundo es malo y terrible, pero todos los dirigentes no son iguales. Algunos intentan borrar del mapa de la Tierra a naciones enteras, mientras otros cooperan con nosotros para preservar la seguridad de los estadounidenses", dijo.

"Usted podrá llamarlos tiranos o autoritarios, pero hay una diferencia fundamental", agregó.