Kirchner convoca a poner límites a Macri en cierre de campaña en Argentina

La expresidenta argentina Cristina Kirchner convocó este lunes a "ponerle un freno" con votos a las políticas del presidente Mauricio Macri en las elecciones legislativas del próximo domingo, en las que ella es la principal candidata de la oposición.

"Este 22 de octubre vamos a llenar esas urnas de votos, podemos y debemos ganar", lanzó Kirchner en un multitudinario acto de cierre de campaña en el estadio Juan Domingo Perón del Racing Club de Avellaneda, en la periferia sur de la capital.

Dos años después de dejar la Presidencia, Kirchner, 64 años, volvió al ruedo electoral al postularse para una banca de senadores por la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito y escenario clave de cualquier comicio ya que concentra casi 40% del padrón nacional.

La exmandataria (2007-2015) instó a los presentes en el acto a "convencer a dos más que no nos votaron sobre la necesidad de ponerle un freno, un límite al gobierno".

Kirchner, peronista de centroizquierda que dio impulso a la industria, al empleo y al consumo interno, fustigó las políticas de "endeudamiento y ajuste" de Macri, líder de una alianza de centroderecha que asumió en diciembre de 2015.

"Estamos a tiempo de poner un límite, no dejemos que estas políticas sigan avanzando y endeudando al país. Estamos a tiempo de decirles: ¡así no!. No es cuestión de partidos, es cuestión de sentido común y de Patria", lanzó frente a cerca de 100.000 manifestantes, según los organizadores, que colmaron el estadio.

El 22 de octubre, se renuevan en Argentina la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, es decir de ocho provincias.

Los sondeos indican una tenue ventaja para la coalición de Macri, aunque muestran una tendencia polarizada con el peronismo y un fuerte porcentaje de indecisos.

Todas las miradas están puestas en la provincia de Buenos Aires, como símbolo de la puja entre kirchnerismo y macrismo, tanto que se pusieron al frente de la campaña la gobernadora María Eugenia Vidal, de muy buena imagen, y el propio Macri, relegando a los poco carismáticos candidatos a un segundo plano.

En las Primarias obligatorias de agosto, Kirchner fue la más votada en esa provincia (34,27%), con apenas 20.000 votos arriba del candidato de la alianza oficialista Cambiemos Esteban Bullrich (34,06%).

Con un resultado similar, ambos se garantizan un escaño, ya que de los tres senadores que se eligen por distrito, dos corresponden al partido más votado y uno al segundo. Lo que está en juego es el tercer escaño, para el cual el kirchnerismo postula al excanciller Jorge Taiana.

El gobierno aspira a conseguir el dominio en el Congreso, donde pese a no contar con mayoría ha podido imponer su criterio desde que asumió en diciembre de 2015 merced a aliados.