LOVE regresa a casa en Filadelfia a tiempo para San Valentín

El amor regresó el martes a Filadelfia, justo a tiempo para el Día de San Valentín.

"LOVE", la famosa escultura de Robert Indiana de 1976, llegó en un camión al parque que lleva su nombre, tras haber hecho un número de paradas en parques y estatuas junto a la autopista Benjamín Franklin previo a su reinstalación.

Niños en edad escolar vitorearon y aquellos congregados cantaron espontáneamente el tema de pelea de los campeones del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia, mientras un montacargas colocaba la obra sobre un pedestal.

Susan Murphy tenía el día libre en el trabajo y fue al parque a ver cómo reinstalaban la escultura. Tocó el tema de los Beatles "All You Need is Love" en su iPhone y cantó con su nueva amiga Caitlin Night, quien pasó por ahí para tomar fotos de lo que calificó como "el símbolo de nuestra ciudad".

"Por esto somos conocidos, y es maravilloso tener a 'LOVE' de regreso", dijo Murphy. "La ciudad parecía vacía sin ella".

En el 2016 la escultura fue instalada temporalmente en el cercano ayuntamiento mientras el Parque Love atravesaba una remodelación. Hace un año fue retirada y sometida a reparaciones previo a la reapertura del parque, ubicado en el centro de la ciudad.

“LOVE”, una perenne atracción turística y sitio predilecto de fotos de parejas recién comprometidas, ahora luce un poco diferente, pues la volvieron a pintar de rojo, verde y morado, sus colores originales. En algún momento a lo largo de las décadas, el morado había sido pintado de azul.

Deborah Rickards, maestra de tercer grado en una escuela cercana, la Friends Select School, trajo a su clase a ver el espectáculo.

"Consideramos la ciudad parte de nuestro campus y todos estos niños conocen la estatua ‘LOVE’", dijo la docente.

La estudiante Caroline DeFalco dijo que cree que la escultura es una de las mejores de la ciudad.

"La extrañé", expresó. "Es realmente una parte importante de Filadelfia”.