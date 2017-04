635x357 Lanzan campaña nacional para declarar "persona non grata" a presidente Trump. Foto/AFP.

Un grupo de activistas que están en contra de las políticas de la actual Administración emprendieron hoy desde Los Ángeles, California (EE.UU.), una campaña a nivel nacional para que alcaldes de las ciudades más importantes del país declaren "persona non grata" al presidente Donald Trump.

"Estamos pidiendo al alcalde (Eric) Garcetti que se una a nosotros y 'rechace de forma simbólica' las políticas de Trump, y así crear una resistencia visible", comentó hoy a Efe el director de la campaña, Joseph Keating.

También, un grupo de residentes de Los Ángeles que apoyan la iniciativa se congregó hoy frente al ayuntamiento de la ciudad donde entregaron una carta al alcalde y concejales pidiéndoles unirse a esta iniciativa.

Con el calificativo "persona non grata", usado por la diplomacia para describir a alguien que no es bienvenido, los activistas pretenden expresar que no son bienvenidas las políticas de Trump y la forma con la cual está tratando los temas de inmigración, medioambiente, conexiones con Rusia y recortes de presupuesto en áreas vitales, entre otros.

"Escogimos los Ángeles porque queremos que esta ciudad sea el líder en esta estrategia que nace de los votantes", explicó Keating.

Una copia de la misma carta también la recibieron los alcaldes de Seattle (Washington) y Portland (Oregon), mientras que se está trabajando para hacerla llegar a Nueva York, Boston (Massachusetts) y algunas ciudades de Florida.

La propuesta de ahora llega justo cuando la popularidad del mandatario sigue descendiendo según, las últimas encuestas.

Este martes, una encuesta aseguraba que la popularidad del presidente, el republicano Donald Trump, se ha situado por debajo del peor momento de su antecesor en el cargo, el demócrata Barack Obama (2009-2017), al desplomarse a 35 % su aceptación popular.

El sondeo, llevado a cabo por la Universidad Quinnipiac, asegura que frente a ese 35 % de aprobación, hay 57 % de estadounidenses que censuran la gestión de Trump.

"Trump es un mentiroso y no vamos a dejar que nos siga intimidando y ofendiendo todos los días", sentenció Keating.

Esta no es la primera vez que Trump es considerado "persona non grata", pues ya el 11 de marzo de 2011, el magnate inmobiliario fue declarado como tal por el Consejo Municipal de la Ciudad de Panamá, luego de declarar en una entrevista que Estados Unidos fue "estúpido" al regalar el Canal de Panamá a cambio de nada.

También, el 31 de agosto de 2016, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México lo declaró "persona non grata", aunque la decisión no transcendió, por su ofensa a los mexicanos y su posición sobre la ampliación del muro fronterizo.