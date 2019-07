Lanzan un "food truck" de pescado sostenible para crear conciencia en EE.UU.

Bajo el lema "Come. Bebe. Salva los océanos", el Acuario de la Bahía de Monterrey (California, EE.UU.) presentó este martes en San Francisco su "food truck" (camión de comida ambulante) de pescado obtenido de forma sostenible para crear conciencia entre restauradores y consumidores.

El acuario, reconocido internacionalmente por sus tareas de protección y conservación del medio marino, así como por su actividad científica, es el impulsor de la guía "Seafood Watch" que clasifica los distintos pescados que se pueden comprar en el mercado según la sostenibilidad del proceso de pesca de cada uno.

Así, el "food truck" del acuario solo sirve pescados designados con el color verde en la guía ("Mejor Elección") o amarillo ("Buena Elección"), pero en ningún caso rojo ("A evitar") como por ejemplo el atún rojo, la sardina mediterránea, el calamar argentino y chino, y cualquier tipo de anguila que no haya sido pescada con red.

"La idea es mostrar a los restauradores que pueden ser exitosos con un modelo basado en pescado sostenible y a la vez crear conciencia entre los consumidores de que hay un problema con la sobrepesca y que ellos pueden ayudar a la conservación de los océanos", explicó a Efe la vicepresidenta de comunicaciones del acuario, Mindy Maschmeyer.

Se calcula que la mitad de la pesca que tiene lugar en todo el mundo es ilegal, no reportada o no regulada y mueve entre 15.500 y 36.400 millones de dólares al año, lo que supone una amenaza para el futuro de la fauna marina, a causa de la pesca excesiva de determinadas especies y el uso de métodos que impiden la regeneración tanto del hábitat marino como de los propios peces.

Pese a que en los países desarrollados existen regulaciones para tratar de mitigar este fenómeno, los expertos coinciden en señalar que la mejor manera de luchar contra la pesca ilegal y no sostenible es concienciando a los consumidores, especialmente en EE.UU., la Unión Europea y Japón, que constituyen el destino del 64 % de todas las importaciones de pescado del planeta.

"Cuando se trata de pescado, la mayoría de la gente en Estados Unidos solo come camarones, salmón y atún (tres especies muy afectadas por las sobrepesca y los métodos no sostenibles). Una de las cosas que intentamos hacer con el 'food truck' es mostrar a la gente que hay otras opciones disponibles de gusto delicioso y locales", indicó a Efe Emerson Brown, portavoz del acuario.

Este martes, por ejemplo, todos los platos que servía el camión estaban hecho con bacalao de roca pescado en el norte de California, que quienes se acercaron pudieron consumir preparado de tres maneras distintas: en forma de taco, de bocadillo vietnamita o envuelto en una hoja de lechuga con sus complementos.

El camión de pescado sostenible del Acuario de la Bahía de Monterrey recorrerá varias poblaciones del Norte de California durante julio y agosto, con paradas en festivales y otros eventos populares.

