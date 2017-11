635x357 Ledezma no quiere el asilo político en España pero desea quedarse en el país. Foto/EFE.

El opositor venezolano Antonio Ledezma, huido de la Justicia de su país desde el 17 de noviembre, no quiere el asilo político en España sino quedarse en Madrid con otra "figura migratoria", informó hoy su portavoz, Daniel Ackerman.

"El tema del asilo es una información que no fue verificada antes de ser emitida, no es cierto, no ha pedido asilo, la situación es que él conversó con el presidente (Mariano) Rajoy para pedirle una situación migratoria que le permita viajar por el resto de los países del mundo y poder estar basado en Madrid sin la necesidad de tener asilo como tal", declaró Ackerman a la prensa en la OEA.

Preguntado por Efe, el portavoz aseguró no saber el nombre concreto de la "figura migratoria" que ha pedido Ledezma e indicó que al opositor, exalcalde metropolitano de Caracas, "ahorita mismo no le llama la atención el asilo, no es una situación que él desee", sin dar mayor explicación.