Legislador difunde video de migrantes en centro de detención

El presidente del bloque de legisladores hispanos difundió un video e imágenes de mujeres inmigrantes retenidas en una instalación fronteriza en Texas.

El representante demócrata Joaquín Castro publicó las imágenes después de recorrer una estación de la Patrulla Fronteriza en El Paso. Las mujeres retenidas estaban “hacinadas en una celda, similar a la de una prisión, con un solo retrete, sin agua corriente para hidratarse o lavarse las manos”, tuiteó Castro. Algunas de ellas fueron separadas de sus hijos y llevan detenidas más de 50 días, subrayó.

Castro dijo que las mujeres pidieron a los legisladores que retiraran sus nombres, que aparecen en el video, para “que todos sepan que necesitan ayuda”. Dijo que las mujeres temen represalias.

Las autoridades solicitaron que los legisladores que recorrieron las instalaciones dejaran sus teléfonos. Después de la visita, los demócratas criticaron las condiciones al interior del lugar.

This moment captures what it’s like for women in CBP custody to share a cramped cell—some held for 50 days—for them to be denied showers for up to 15 days and life-saving medication. For some, it also means being separated from their children. This is El Paso Border Station #1. pic.twitter.com/OmCAlGxDt8