Legislador propone la “ley covfefe” para archivar los tuits

Con el objetivo de asegurar que los mensajes presidenciales en redes sociales queden archivados, un legislador presentó un proyecto llamado “ley covfefe” por el enigmático tuit que envió el presidente Donald Trump.

El legislador demócrata por Illinois, Mike Quigley, presentó el lunes la Ley de Comunicaciones en Varios Medios Eléctricos (“Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement” o COVFEFE) que enmendaría la Ley de Registros Presidenciales para incluir el término redes sociales.

El nombre proviene del probable error tipográfico en un tuit que Trump escribió a la medianoche del 31 de mayo: “A pesar del constante covfefe negativo de la prensa”. El mensaje estuvo circulando en internet durante horas hasta que fue eliminado.

Quigley dice que el “uso frecuente, personal y sin filtro de Trump con Twitter” es la razón detrás de la propuesta de ley. En un comunicado agregó que "los tuits son poderosos, y el presidente debe ser responsable por cada uno que escriba”.