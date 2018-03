635x357 Legisladora de California acusada de acoso toma licencia. KATHLEEN RONAYNE (Associated Press)

La asambleísta demócrata de California Cristina Garcia informó el viernes que tomará una licencia voluntaria sin goce de sueldo, apenas un día después de que se hicieran públicas las acusaciones en su contra de conducta sexual indebida.

Garcia, presidenta de la bancada de mujeres legisladoras, está acusada de toquetear en 2014 al exmiembro del personal legislativo Daniel Fierro, acusación que ella rechaza. Fierro informó en enero del incidente, que está en investigación formal. Garcia dijo que toma la licencia para evitar distracciones y cualquier apariencia de influir en la investigación.

"Al reflexionar sobre los detalles que se alegan, tengo la certeza de que no incurrí en la conducta que se me imputa", informó García en un comunicado. "Sin embargo, como lo he dicho antes, cualquier denuncia de acoso sexual debe ser abordada con seriedad, y creo que las autoridades electas deberían enfrentar un nivel más alto de rendición de cuentas".

Fierro no hizo declaraciones sobre la decisión de Garcia. Fierro la acusó de acariciarle la espalda, tocarle los glúteos e intentar tomarlo de la entrepierna en el dugout al término de un partido de softball entre los legisladores. En otro caso, un cabildero anónimo masculino dijo el jueves a la publicación Politico que García le dijo algo con una fuerte alusión sexual e intentó tomarlo de la entrepierna durante un acto de recaudación de fondos en mayo de 2017.

Los relatos del cabildero y Fierro coinciden en el señalamiento de que Garcia al parecer estaba ebria cuando ocurrieron los hechos.

García ha sido una prominente defensora de los derechos de las mujeres desde su elección en 2012, y más recientemente ha apoyado al movimiento #AmíTambién que ha movilizado a inconformes afuera del Capitolio de California y en otras partes del país.

García fue una de casi 150 mujeres que firmaron una carta abierta en octubre para denunciar lo que describieron como la cultura generalizada de acoso sexual en el Capitolio e informó que ella misma ha sufrido toqueteos y frases inapropiadas de personas en el recinto legislativo.

El lunes, Garcia hizo declaraciones afuera del Capitolio en apoyo a la medida legislativa firmada por el gobernador Jerry Brown que protege a miembros del personal legislativo que denuncien incidentes de conducta sexual indebida o acciones irregulares de otro tipo.

Debido al movimiento, dos asambleístas renunciaron el año pasado, y el senador Tony Mendoza está suspendido mientras se investigan las acusaciones en su contra de conducta inapropiada.

Unas 24 denuncias de acoso sexual fueron presentadas contra legisladores de la asamblea, personal y cabilderos en 2017 _la cifra más alta en un solo año desde 2006_ y al menos ocho están pendientes, según documentos difundidos la semana pasada.

Fierro informó del incidente en enero a su exjefe, el asambleísta demócrata Ian Calderon, quien a su vez lo comunicó a los líderes de la Asamblea. Fierro dijo que decidió contar el incidente a Calderón debido a las declaraciones de Garcia relacionadas con el movimiento "AmíTambién", que propició las investigaciones en los capitolios estatales en todo el país.

"Si la persona que encabeza la acusación carece de credibilidad termina perjudicando la credibilidad de esas historias reales", dijo Fierro a la AP.

Fierro dejó la Asamblea en 2015 y ahora dirige una firma de comunicaciones. Calderón, su exjefe, es ahora líder de la mayoría.