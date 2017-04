Legisladores de EEUU apoyan ataque a Siria, pero piden una estrategia

Numerosos legisladores republicanos y demócratas apoyaron este jueves la decisión Donald Trump de bombardear una base aérea del régimen sirio en respuesta al presunto ataque químico mortal de esta semana, pero pidieron al mandatario estadounidense que aclare su estrategia militar.

Este ataque "fue apropiado y justo", declaró el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan.

"Estos ataques aéreos tácticos demuestran al régimen de Asad que no puede contar con la inacción estadounidense cuando comete atrocidades contra el pueblo sirio", señaló.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo de su lado que "hacer pagar un precio a Asad cuando comete atrocidades como estas es algo bueno".

"La administración Trump debe adoptar una estrategia y consultar al Congreso ante de aplicarla", apuntó sin embargo.

El gobierno estadounidense acusó el jueves al régimen de Asad de usar un componente similar al gas sarín en el ataque perpetrado el martes en la ciudad de Jan Sheijun, en la provincia rebelde de Idlib, que dejó al menos 86 muertos y centenares de heridos.

El senador republicano John McCain, partidario desde hace años de una intervención estadounidense, celebró el ataque, "una primera etapa creíble" en su opinión, pero pidió adoptar una nueva estrategia que permita poner fin al conflicto sirio.

"La primera medida de una estrategia debe ser poner a la Fuerza Aérea de Asad (...) totalmente fuera de combate", reclamó el excandidato a la presidencia estadounidense.

Marco Rubio, su compañero de filas, también solicitó una estrategia que impida a Rusia "de apoyar libremente a su régimen".

Otro grupo de representantes planteó la necesidad de que Trump pida autorización al Congreso para llevar a cabo un ataque, tal y como hizo el exmandatario Barack Obama cuando lanzó una ofensiva en Irak y Siria en 2014 contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El gobierno de Obama justificaba ese mecanismo en base a una resolución adoptada tras el 11 de septiembre de 2001.

"Preocupado" por ver a Estados Unidos atacar directamente al régimen sirio sin una estrategia real, el senador demócrata Chris Coona estimó que "las acciones decididas por el presidente levantan más preguntas en lugar de dar respuestas".

"Aunque condenamos las atrocidades en Siria, Estados Unidos no ha sido atacado", subrayó el senador republicano Rand Paul. "El presidente debe obtener una autorización del Congreso para llevar a cabo toda acción militar, como estipula la Constitución".

El demócrata Ted Lieu aseguró de su lado que "el Congreso autorizó al presidente a recurrir a la fuerza contra los terroristas". Pero "nunca hemos autorizado el uso de la fuerza para aplicar los tratados contra las armas químicas", acotó.

El Congreso cierra el viernes por dos semanas coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa.

