Líder de FARC retira candidatura presidencial en Colombia por motivos de salud

La exguerrilla FARC anunció este jueves que se retira de la carrera presidencial en Colombia por los problemas de salud de su líder y candidato, Rodrigo Londoño (Timochenko), internado en un hospital de Bogotá.

"La cirugía practicada en el día de ayer (...) nos ha llevado a declinar nuestra aspiración presidencial", dijo el excomandante guerrillero y candidato al Senado, Iván Márquez, en rueda de prensa.

Timochenko, de 59 años, fue operado el miércoles de una compleja cirugía de baipás coronario, de la que se recupera de manera satisfactoria, tras sufrir hace una semana un infarto.

Márquez afirmó que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido del acuerdo de paz de finales de 2016, continuará en la contienda legislativa del domingo y abogó por un "diálogo con todos los sectores políticos a fin de tender puentes para hacer realidad una gran convergencia nacional".

"El no participar en la contienda presidencial de manera directa y con candidato, no quiere decir que no asumamos también una vocería frente a los demás candidatos" a los comicios presidenciales del 27 de mayo, sostuvo Márquez, quien aseguró que no han iniciado acercamientos con otros aspirantes presidenciales.

Timochenko, el último comandante de la que fue la guerrilla más poderosa de América al que las encuestas no le daban posibilidades de triunfo en la carrera presidencial, había suspendido el 9 de febrero los actos de plaza pública a raíz de protestas e intentos de agresión sufridos en varios puntos del país.

Su salud venía en deterioro desde 2015, cuando estuvo al borde de la muerte a causa de un infarto que lo sorprendió en La Habana, sede por cuatro años de las negociaciones de paz.

Londoño volvió a encender las alarmas en julio de 2017, cuando sufrió un "leve" accidente cerebro vascular que le dificultó el habla temporalmente.

El excomandante guerrillero, que sobrevivió a una intensa campaña militar que intentó en vano acabar con las FARC a principios de esta década, recibió tratamiento por varios meses en La Habana, antes de asumir la candidatura de la FARC a finales del año pasado.

Colombia celebrará el domingo elecciones al Senado y la Cámara. El acuerdo de paz garantiza al menos diez escaños a los rebeldes en un Congreso de 280 plazas, aunque deberán participar en la contienda.

En tanto, en mayo los colombianos elegirán al sucesor de Juan Manuel Santos, que dejará el poder en agosto tras dos mandatos de cuatro años.