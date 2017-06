Líderes UE debaten sobre terrorismo, defensa e inmigración

Líderes de la Unión Europea se reúnen el jueves en Bruselas para analizar medidas para combatir el terrorismo y estrechar la cooperación en defensa e inmigración, convencidos de que el sentimiento antieuropeo y el apoyo a los partidos populistas está disminuyendo.

Antes del inicio de una cumbre de dos días, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció el resurgimiento de la UE, pocos días después de que Gran Bretaña iniciase las conversaciones para salir del bloque.

En una carta enviada a los líderes que asisten al foro, Tusk dijo que tras las últimas derrotas de partidos contrarios a la inmigración en las urnas, especialmente en Francia, la UE está "saliendo adelante lentamente".

"Estamos siendo testigos del regreso de la UE más como una solución, no como un problema”, escribió.

Emmanuel Macron, que asiste a su primera cumbre comunitaria como presidente de Francia, advirtió a sus socios en contra de desafiar los principios y valores de Europa. Algunos estado del este son contrarios al plan de acogida de refugiados, que fue aprobado con un voto mayoritario vinculante.

"Europa no es un supermercado. Europa es un destino común. Se debilita cuando permite que sus principios sean rechazados. Los países europeos que no respetan las normas tienen que esperar todas las consecuencias políticas", señaló Macron en una entrevista con ocho periódicos europeos antes de la cumbre.

Aunque Gran Bretaña se convertirá en el primer país en abandonar el bloque a finales de marzo de 2019, Tusk mantiene la esperanza de que esto no ocurra.

Antes de la reunión privada que mantendrá con May el jueves, Tusk dijo que amigos británicos le preguntaron si hay una vía para frenar el proceso de divorcio.

"Les dije que en realidad la UE estaba construida sobre sueños que parecían imposibles de conseguir”, señaló Tusk el jueves.

"¿Así que quién sabe? Pueden decir que soy un soñador, pero no soy el único", agregó citando la popular canción de John Lennon "Imagine".