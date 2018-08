Londres aborda atropello en Parlamento como acto terrorista

Un conductor se abalanzó sobre peatones y ciclistas cerca del Palacio de Westminster, sede del Parlamento de Gran Bretaña, el martes, en un incidente que la policía investiga como un acto de terrorismo.

Un hombre de unos 20 años fue arrestado por un supuesto delito de terrorismo luego de que el Ford Fiesta plateado que manejaba impactó contra los peatones durante la hora punta matinal antes de chocar contra una barrera de seguridad. Dos personas resultaron heridas pero sus lesiones no revisten gravedad, según las autoridades.

La policía armada se desplegó rápidamente por la zona y acordonó las calles próximas al parlamento. Las autoridades pidieron a la gente que no se acerque a la zona y la estación de metro de Westminster se cerró.

Varios testigos dijeron que las acciones del conductor fueron deliberadas.

"El coche fue a gran velocidad hacia las barreras en el exterior de la Casa de los Lores. Hubo un fuerte estallido por la colisión y un poco de humo”, contó Ewelina Ochab a The Associated Press. “El conductor no salió. Los guardias empezaron a gritar a la gente para que se alejara”.

Jason Williams también vio cómo el auto circulaba a gran velocidad.

"Parecía deliberado. No parecía un accidente”, explicó. "¿Cómo haces eso por accidente? Fue un golpe fuerte".

El siniestro elevó la tensión en Londres, que sufrió cuatro ataques terroristas con vehículos en menos de 18 meses.

En ese mismo lugar, en marzo de 2017 Khalid Masood dirigió su auto contra una multitud de gente en el Puente de Westminster y mató a cuatro personas. El agresor salió del vehículo y apuñaló y mató a un policía antes de ser abatido en un patio fuera del Parlamento.