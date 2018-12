López Obrador opta por la "prudencia" tras amenaza de Trump de cerrar la frontera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este viernes opinar sobre la amenaza del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cerrar la frontera común al asegurar que no quiere "ser imprudente".

"Nosotros hemos actuado con prudencia, de manera precavida, no hemos opinado sobre este tema porque se trata de un asunto interno de Estados Unidos", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.

"No queremos ser imprudentes, no consideramos que debamos participar en este asunto", agregó, tras ser consultado sobre la amenaza del mandatario estadounidense.

Más temprano, Trump amagó en Twitter con cerrar la frontera con México a menos de que el Congreso apruebe fondos para financiar un muro fronterizo, en medio de una discusión que ha provocado el paro parcial del gobierno estadounidense.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!