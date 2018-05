Lula se dice víctima de "farsa judicial" y pide elección "democrática"

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva criticó la "farsa judicial" de la que se dice víctima tras ser encarcelado por "corrupción", y exigió una elección presidencial "democrática" en una tribuna publicada el jueves en el diario francés Le Monde.

"Como presidente, he defendido por todos los medios la lucha contra la corrupción, y no acepto que se me impute este tipo de crimen mediante una farsa judicial", escribe Lula, condenado a 12 años y un mes por corrupción.

El expresidente está encarcelado desde principios de abril, lo que le impide poder volverse a presentar a la elección presidencial en los comicios de octubre.

Estas elecciones "sólo serán democráticas si todas las fuerzas políticas pueden participar de forma justa y libre" asegura Lula, que presenta su candidatura como "una propuesta para que Brasil recupere el camino de la inclusión social, del diálogo democrático, de la soberanía nacional y del crecimiento económico para construir un país más justo y solidario".

"Soy candidato (...) porque sé que puedo hacer que el país retome la vía de la democracia y del desarrollo para nuestro pueblo", afirma en esta larga tribuna, que suena como un discurso de campaña.

"Soy candidato para devolver a los pobres y a los excluidos su dignidad, para garantizar sus derechos y darles la esperanza de una vida mejor" añade Lula, quien afirma que "lidera, por amplio margen, las encuestas sobre intención de voto en Brasil".

"En los ocho años en los que goberné el país (2003 a 2010, ndlr), hemos sacado de la extrema miseria a 36 millones de personas. Nuestro país conoció un prestigio internacional excepcional", asegura.

Hoy, "tras el golpe de Estado parlamentario, que ha abierto la vía a un programa neoliberal", la tasa de desempleo llegó a 13,1 %, contra 4,7 % en diciembre de 2014.

"La pobreza ha aumentado, el hambre acecha y las puertas de la universidades vuelven a cerrarse para los hijos de la clase obrera (...)", y Brasil "se ha convertido en un paria de la política extranjera".

"Como candidato a la presidencia, he prometido, he luchado y he cumplido mi promesa de que los brasileños tuvieran derecho a comer tres veces al día e ignoren el hambre que yo conocí de niño. Yo no he sometido mi país y sus riquezas a los intereses extranjeros", sentencia Lula.