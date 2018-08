Macri pide a empresarios que denuncien si detectan corrupción en su Gobierno

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió hoy a los titulares de las principales empresas del país que denuncien si detectan "comportamientos mafiosos" y corrupción en su Gobierno, mientras avanza una causa por presuntos sobornos de empresarios a miembros del kirchnerismo.

"No tengo pensado hipotecar mi Gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley, y si alguno de ustedes, y quiero ser bien claro, se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno ante el cual denunciarlo", dijo Macri al abrir el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Con el objetivo de integrar al país en el mundo "de forma inteligente", resolviendo "los problemas internos de productividad", el jefe de Estado marcó como su "gran desafío" terminar con "los comportamientos mafiosos", algo que remarcó los empresarios deben denunciar.

"Ustedes tienen que ayudar denunciándolos, y controlar el gasto público que también tienen que denunciar para poder generar empleo privado de calidad que es el principal objetivo que tenemos que tener como país", aseveró.

En su opinión, lo que crea "verdadera estabilidad y la posibilidad de proyectar e invertir a largo plazo" es que las reglas de juego sean "claras y las mismas para todos".

"Por eso, también, desde el primer momento hicimos de la verdad, la transparencia y la institucionalidad valores innegociables. Empezamos por generar condiciones para que la Justicia pueda actuar con plena independencia", añadió, para recordar las leyes que durante su mandato se han impulsado para evitar irregularidades.

Entre ellas, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Ley del Arrepentido, por la que se otorga beneficios penales a los imputados por corrupción que colaboren con la Justicia dando datos relevantes que ayuden a aclarar las causas.

Precisamente a esta figura legal se han acogido varios de los empresarios de la obra pública que desde el pasado 1 de agosto han sido detenidos por presuntamente haber entregado millones de dólares en coimas a miembros de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), incluidos los expresidentes.

Por esta causa, que ha generado un fuerte impacto mediático en el país, la exmandataria ya acudió a declarar ante el juez el pasado lunes, cuando negó -en un escrito- todos los cargos y atribuyó su situación a una persecución judicial impulsada desde el Ejecutivo de Macri.

"Estamos construyendo un Estado que rinde cuentas y que combate la corrupción. Es una lucha constante que se hace desde cada oficina del Estado", dijo hoy el mandatario.

"Es un Estado que no cambia las reglas de juego ni aun en las tormentas, para que haya previsibilidad y la posibilidad de apostar en grande a largo plazo, que es lo que todos necesitamos, pensar para los próximos 20 años", añadió.

El jefe de Estado se refirió también a la situación económica del país, marcada por la fuerte volatilidad económica que ha devaluado el peso más del 60 % en lo que va de año y la alta inflación que continúa registrándose.

"Más allá del momento que estamos transcurriendo, con esta tormenta que atravesamos de frente, están pasando cosas muy importantes en términos del futuro de los argentinos", consideró.

Según matizó, no se trata de "negar para nada la agenda de dificultades" que el Gobierno tiene por delante para resolver, especialmente hasta no llegar al equilibrio fiscal.

"Porque no tener equilibro fiscal y no tener un sistema financiero potente nos hace depender del financiamiento externo. Y, eso significa que vamos a estar expuestos a volatilidades como la que está viviendo el mundo", sentenció.

"Comparto las preocupaciones y las dudas del momento, pero también es importante no perder el foco ante tantos pronósticos catastróficos, como que este país no tiene destino o que no tenemos futuro, porque sí tenemos futuro", concluyó, para poner como ejemplo el desarrollo energético que está gestando el país.