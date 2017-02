Macri ordena negociar nuevo acuerdo por deuda de su familia con Estado

El presidente argentino Mauricio Macri anunció este jueves que ordenó la negociación de un nuevo acuerdo sobre la millonaria deuda de una empresa de su padre con el Estado, que provocó un escándalo por sospecha de conflicto de intereses.

"Instruí (al ministro de comunicaciones Oscar) Aguad para volver a foja cero. No hay ningún hecho consolidado, no sucedió nada, no se condenó, no se pagó ni se cobró", indicó Macri en una rueda de prensa, haciendo hincapié que no estaba al tanto de los detalles del acuerdo.