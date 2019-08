635x357 Macron a Bolsonaro: "No le podemos dejar destruir todo". Foto/EFE.

El presidente francés, Emmanuel Macron, atacó de nuevo este lunes a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, a quien acusó de "apoyar proyectos económicos nefastos para la selva amazónica" y le avisó de que no le permitirán "destruirlo todo".

En una entrevista con la televisión pública francesa "France 2" al término de la cumbre del G7 de Biarritz, en el suroeste francés, Macron insistió en que la actitud de Bolsonaro le llevará a no ratificar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

El presidente galo reconoció que no se puede considerar a su homólogo brasileño responsable de los incendios que están devastando la selva, pero aseguró que "ha apoyado proyectos económicos que son nefastos" para la Amazonía y "no ha sido claro sobre la reforestación".

"Respetamos su soberanía, pero en el tema de la Amazonía no podemos dejarle destruirlo todo", indicó.

Macron reconoció que Europa tiene "una parte de responsabilidad" en la deforestación de la selva porque importa mucha cantidad de soja para la alimentación animal.

Pero indicó que trabaja en el seno de la UE para recuperar en ese aspecto "la soberanía europea" que le permita dejar de ser dependiente de las importaciones estadounidenses.

En la situación actual, Macron mantuvo su intención de no rubricar el acuerdo UE-Mercosur al considerar que Bolsonaro no ha cumplido los compromisos adquiridos en materia de protección de la biodiversidad.

Como ejemplos de ello citó el despido de los científicos que trabajan en ese terreno en la Amazonía y las declaraciones del presidente brasileño en contra el acuerdo de París sobre el clima.

"No ha respetado su palabra. En el estado actual, no firmaré el acuerdo con Mercosur", insistió Macron, que señaló que el texto pactado tras 20 años de negociaciones no contiene "garantías suficientes".

Macron reiteró que las burlas vertidas a través de Facebook por Bolsonaro a su esposa "no son dignas de un presidente".

"Yo siempre soy respetuoso con mis homólogos. El presidente Bolsonaro no hace lo mismo. El pueblo brasileño es un gran pueblo. La actitud que ha tenido con mi esposa no es digna de un presidente. Creo que el pueblo brasileño merece otros comportamientos y espero que los tenga pronto", dijo.