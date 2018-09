Macron dijo a Valls que le ayudaría cuando le anunció que se iba a Barcelona

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió a Manuel Valls que le ayudaría cuando el ex primer ministro le comunicó su intención de irse a Barcelona como candidato a la alcaldía en las municipales del próximo mes de mayo.

"Me dijo que me ayudaría", contó Valls hoy, en una entrevista al canal "France 2", cuando a finales de julio le anunció a Macron que había decidido marcharse a la capital catalana.

El que fuera jefe de Gobierno durante la presidencia del socialista François Hollande (entre marzo de 2014 y diciembre de 2016), insistió en su proximidad política con el actual jefe del Estado francés y su interés en que tenga éxito.

Es más, señaló que "la lucha" en la que está embarcado Macron de "los progresistas contra los nacionalistas" es también la que él mismo va a llevar a cabo en Barcelona.

Aseguró que Macron no le propuso entrar en su Gobierno -"no hablamos de eso"- y que tampoco habría aceptado: "Conoce mi determinación" en el giro que está dando a su vida, dijo.

Porque, aunque tenga intención de volver regularmente a París, donde está parte de su familia y de sus amigos, en esa vuelta a la ciudad de Barcelona, donde Valls nació hace 56 años, "hay un desafío político, pero en primer lugar hay un cambio de vida", que entre otras cosas se va a traducir en el abandono de su escaño de diputado en Francia.

Reiteró el carácter irrevocable de su marcha a la capital catalana, gane o no gane en las elecciones: "He dicho que, pase lo que pase, me quedaré en Barcelona", porque "es una opción de vida personal".

Preguntado sobre sus declaraciones de que defendería a la selección española en una eventual confrontación con Francia, y sobre si era consciente de que iban a ser tomadas como una provocación, se defendió puntualizando que las hizo "con una gran sonrisa".

Además, "¿quién puede cuestionar mi patriotismo", añadió después de hacer hincapié en su "gran amor por Francia, que me ha dado tanto".

A ese respecto, indicó que tras haber sido nacionalizado francés a los 20 años fue elegido alcalde de la ciudad de Evry, y luego llegó a ministro e incluso a primer ministro.

En cuanto a la virulencia de las críticas que ha recibido de los principales dirigentes de los partidos de la izquierda francesa, consideró que en política a veces "falta un poco de elegancia" y también recordó que gobernó en momentos "particularmente difíciles".

Olivier Faure, el primer secretario del Partido Socialista francés (PS), al que durante una treintena larga de años y hasta 2017 perteneció el propio Valls, había dicho hoy de él que es "uno de los políticos más detestados ahora en este país".

Y el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, también había cargado hoy contra Valls, que a su juicio es "perjudicial en cualquier circunstancia".