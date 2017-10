635x357 Madrid: Puigdemont no dio una respuesta adecuada en su carta.

La vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría afirmó el lunes que el líder catalán Carles Puigdemont no dio una respuesta adecuada en su carta acerca de la independencia de esa región, y le advirtió que tiene hasta el jueves para cumplir con las leyes del país.

En la misiva de Puigdemont, emitida dos horas antes de que venciera un plazo el lunes, no aclaró si de hecho declaró la independencia de Cataluña. Exhortó al diálogo con el gobierno de España.

Madrid quería que Puigdemont respondiera con un simple “sí” o “no”, algo que no hizo, según dijo Sáenz de Santamaría.

En declaraciones a los reporteros, la funcionaria les dijo que no es difícil responder sí o no, ya que ésa es la pregunta que se le hizo y la respuesta no debería ser complicada.

Le advirtió que tiene hasta el jueves por la mañana para apegarse a la ley, o de lo contrario enfrenta la posibilidad de que España active el artículo 155 de la constitución, el cual le permitiría al gobierno central retirar parte de la autonomía de Cataluña.

Indicó también que la exhortación del líder catalán al diálogo no es creíble, y que el lugar para efectuar conversaciones es el parlamento nacional.

Puigdemont llevó a cabo un referendo por la independencia el 1 de octubre, que Madrid declaró ilegal, y posteriormente efectuó una declaración ambigua de independencia la semana pasada. Luego suspendió inmediatamente la declaración con el fin de dar tiempo para conversaciones y mediación.

En su carta del lunes, Puigdemont también solicitó que las autoridades españolas suspendan “toda la represión” en Cataluña.