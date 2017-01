Maduro pide a Dios que Trump modifique política de EEUU hacia Venezuela

El presidente Nicolás Maduro dijo este miércoles pide a Dios que la política de Estados Unidos hacia Venezuela cambie con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Pido a Dios que cambie la política (del presidente Barack Obama) hacia Venezuela. Mientras, estamos aquí, firmes, libres, independientes y soberanos", señaló el mandatario en rueda de prensa.

Maduro hizo votos para que los dos países mantengan relaciones de "respeto, altura y cooperación" durante el gobierno de Trump, que comenzará el próximo viernes.

El gobernante socialista reiteró que se deslinda de la "campaña de odio" contra Trump que -aseguró- han desarrollado algunos medios internacionales.

Al denunciar esa maniobra el pasado lunes, Maduro dijo que prefiere ser prudente y esperar a que el mandatario electo comience su gestión.

"No nos adelantemos a los sucesos, en ese sentido yo quiero ser prudente y decir: esperemos. Peor que Obama no será, es lo único que me atrevo a decir", subrayó Maduro, heredero de la retórica antiestadounidense del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Estados Unidos y Venezuela carecen de embajadores desde 2010. Las tensiones se profundizaron en 2015, luego de que Obama emitiera un decreto que considera a Venezuela una "amenaza inusual y extraordinaria" a la seguridad de su país.

Maduro, que se declara víctima de un encono por parte del mandatario norteamericano, sostiene que éste deja un legado de destrucción y guerra en África y Medio Oriente, un "mundo plagado de terrorismo" y "golpes de Estado" en Honduras, Paraguay y Brasil.

El presidente culpa a Estados Unidos de varios problemas de Venezuela, el más reciente, el retraso en la llegada al país de los billetes de un nuevo cono monetario que empezó a circular el pasado lunes.

Además, acusa a la oposición de confabularse con el gobierno estadounidense para derrocarlo.