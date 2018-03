Maduro no puede entrar ni al suelo ni al cielo de Perú, dice primera ministra

La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, aseguró hoy que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no podrá entrar al país andino ni tampoco sobrevolar su espacio aéreo si pretende asistir a la octava Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima los días 13 y 14 de abril.

"No puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano. Él no puede entrar (al Perú) porque no está siendo bienvenido", dijo Aráoz en la emisora Radio Programas del Perú (RPP).

La presidenta del Consejo de Ministros y también segunda vicepresidenta de Perú respondió así al anuncio hecho hoy por Maduro de asistir a la cumbre de Lima "llueve, truene o relampaguee" para, agregó, decir "la verdad" del país.

Aráoz afirmó que su Gobierno ha retirado la invitación que le dirigió al gobernante venezolano en noviembre para asistir a la reunión, por haber roto el diálogo con la oposición y haber convocado de manera anticipada elecciones presidenciales en su país, fijadas para el 22 de abril.

"Tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir", agregó Aráoz, cuyo Gobierno es uno de los doce integrantes del Grupo de Lima que este martes rechazó la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas a petición de Perú como país anfitrión, requerimiento que respetaron los demás miembros.

A pesar de ello, el presidente de Venezuela aseguró hoy que recibió de su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, "varias cartas", la última "ayer a las 4 de la tarde" invitándolo a la Cumbre de las Américas.

"Póngase de acuerdo. Quieren repetir con Venezuela el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba (...) los tenemos locos vale. Están como locos", agregó sobre el Grupo de Lima que, aseguró, "pasará a la historia de la indignidad".

La primera ministra peruana consideró hoy que Maduro "ha faltado a todas las reglas de juego" en el diálogo que el chavismo mantenía con la oposición en la República Dominicana.

Aráoz también acusó al mandatario venezolano de romper las conversaciones con la convocatoria de estas elecciones adelantadas, lo que consideró "algo totalmente ajeno a una práctica democrática, porque con ello impide que la oposición pueda participar en igualdad de condiciones en un proceso electoral".

Las elecciones presidenciales fueron decretadas el 15 de enero por la Asamblea Constituyente, órgano plenipotenciario formado solo por chavistas y que la oposición y varios Gobiernos no reconocen su legitimidad, entre ellos los del Grupo de Lima.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue excluida en enero del proceso de validación de tarjetas electorales ya que el Tribunal Supremo de Justicia estimó que podría llevar a los ciudadanos a una "doble militancia" ilegal y dejando a la oposición, de momento, sin una agrupación política conjunta.

El Grupo de Lima fue creado con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, ante la imposibilidad de aprobar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) por el bloqueo de los países caribeños.