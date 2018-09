Maduro tilda de acto de cobardía sanciones de EEUU contra su esposa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este lunes de "cobardes" a funcionarios de Estados Unidos por un nuevo paquete de sanciones que incluye a su esposa, Cilia Flores, y a tres altos funcionarios.

"No se metan con Cilia. No se metan con la familia ¡No sean cobardes! (...). Su único delito: ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, van contra Cilia. Y tampoco van a poder contra Cilia, porque Cilia es una mujer aguerrida", dijo Maduro en un acto televisado.