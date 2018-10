635x357 Maestros combativos saltan a la política en EEUU. CAROLYN THOMPSON (Associated Press)

En septiembre del año pasado, la terapeuta del lenguaje Kathy Hoffman preparaba el nuevo año académico y atendía a los alumnos con dificultades en un pequeño salón de la escuela primaria Sahuaro Ranch Elementary School de un suburbio de personas de bajos recursos en Phoenix.

Este año, no está en la escuela sino que recorre Arizona buscando votos como candidata demócrata a superintendente, la persona que maneja las escuelas del estado. Es un cargo generalmente desempeñado por políticos de carrera.

“Me di cuenta de que necesitábamos más maestros en cargos públicos, gente que sabe lo que es estar en un aula, que conoce el efecto que tiene el que nuestros legisladores no nos den los recursos necesarios”, manifestó Hoffman.

Cientos de maestros, activos y jubilados, la mayoría de ellos demócratas como Hoffman, se han postulado a cargos que van desde integrantes de juntas escolares a gobernador.

Hoffman, de 32 años, derrotó a un ex líder del bloque minoritario del senado estatal, en una muestra del impacto que han tenido combativos maestros volcados a la política que buscan aumentos salariales para ese sector y más dinero para la educación.

Ella y otros candidatos maestros constituyen un movimiento imprevisible surgido tras una movilización de maestros que reclamaron mejoras en Arizona, Colorado, Kentucky, Oklahoma y Virginia Occidental. Exigieron no solo aumentos salariales sino más dinero para reemplazar libros viejos, contar con más aulas y contratar más maestros. Algunos maestros han derrotado en las primarias a legisladores estatales a los que responsabilizaron por los recortes en el presupuesto para la educación.

“Queremos que los maestros se hagan sentir”, que las políticas educativas “vengan directo desde las aulas”, expresó Hoffman.

La prédica de los maestros que piden mejores salarios y más dinero para las escuelas “está teniendo eco”, manifestó Frederick Hess, director de políticas educativas del American Enterprise Institute, un centro de estudios conservador.

En los estados de Maine y Minnesota, maestros podrían dar el control de la cámara a los demócratas, de acuerdo con Mara Sloan, portavoz del Comité de Campañas Legislativas Demócrata. Dijo que está al tanto de 650 maestros que se postulan a bancas legislativas estatales en todo el país y que más de 450 son demócratas.

Entre los republicanos, la subdirectora de escuela de Oklahoma City Sherrie Conley derrotó en las primarias a Bobby Cleveland, uno de seis representantes republicanos de Oklahoma que perdieron sus bancas después de votar en contra de un aumento en los impuestos para financiar un incremento en los sueldos de los maestros.

Los expertos dicen que no está claro qué impacto pueden tener los maestros si son elegidos. El dirigente republicano David James acusó al sindicato de maestros de postular candidatos demócratas que “defenderían un monopolio bolchevique, que apelarían al modelo prusiano de educación en lugar de buscar nuevas técnicas innovadoras”.

Hoffman afirma que decidió postularse porque llegó a la conclusión de que los políticos no saben realmente cómo funciona el sistema educativo. Se sintió muy desilusionada con la confirmación de Betsy DeVos como secretaria de educación y se radicalizó cuando la legislatura de Arizona se negó a darle al resto del personal de los centros educativos el mismo aumento del 20% que recibieron los maestros y cuando la superintendente escolar Diane Douglas apoyó una prohibición de un programa de estudios étnicos que un juez federal dijo era discriminatorio. Douglas terminó tercera entre cinco candidatos en las primarias republicanas.

“Fue ahí que comprendí que lo que cuenta no es la cantidad de puestos que has tenido ni las campañas en las que has participado”, explicó.