María alcanza categoría máxima de un huracán "extremadamente peligroso"

María alcanzó la máxima potencia de un huracán mientras avanzaba por el Atlántico este lunes en la noche y comenzaba a azotar a la isla caribeña de Dominica, informaron los meteorólogos.

El "extremadamente peligroso" ciclón alcanzó vientos de hasta 257 kilómetros por hora mientras se encontraba a sólo 25 kilómetros al este sudeste de Dominica a las 0000 GMT del martes, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

En Dominica, los residentes acudieron más temprano este lunes a los supermercados para abastecerse de lo esencial, ya que las autoridades de la isla advirtieron a las personas que vivían en áreas bajas o a lo largo de los ríos que se trasladaran a tierras altas.

Las Antillas Menores, devastadas por Irma a inicios de septiembre, enfrentan ahora la amenaza de María, que pasó este lunes a categoría 4 a 5, la máxima potencia de un ciclón en la escala de Saffir-Simpson, lo que la hace un huracán "extremadamente peligroso", según el NHC.

#Maria is now a category 5 #hurricane with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h)- See the special advisory @ https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/1G6WMaaVEx