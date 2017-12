May rinde tributo a los servicios de emergencia en su mensaje navideño

La primera ministra británica, Theresa May, rindió hoy tributo en su mensaje de Navidad a los "héroes" de los servicios de emergencia del país que atendieron este año a las víctimas de los "espantosos" atentados de Londres y Manchester.

Asimismo, instó a los británicos a "enorgullecerse" de la herencia cristiana del Reino Unido, que permite a todos "practicar la religión libres de preguntas o miedos".

May recordó a los "héroes" que ayudaron a sofocar el enorme incendio desatado el pasado junio en una torre residencial de Londres -la Torre Grenfell, donde vivían alrededor de 500 personas-, en la que murieron docenas de residentes.

Al contrario que en el mensaje navideño de 2016, en éste la política tory no mencionó el "brexit", cuyos términos negocia con Bruselas, si bien pidió a los ciudadanos del Reino Unido que "estén unidos" durante este periodo festivo.

"Al juntarnos con nuestros amigos y familiares, quiero agradecer a todos aquellos que por sus servicios hacia los demás pasarán estas navidades lejos de sus seres queridos", apuntó May en un mensaje a los militares de servicio.

"Hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, cuya valentía humilde y sacrificios diarios ayudan a la seguridad del país y de nuestros aliados por todo el mundo", agregó.

Remarcó el papel desempeñado por los "héroes de los servicios de emergencia, "cuyo coraje y dedicación inspiraron al país en respuesta a la tragedia en la Torre Grenfell y en los espantosos atentados en Manchester y Londres, pero cuyo servicio salva vidas en nuestras comunidades a diario, incluido el día de Navidad".

May aludió asimismo a los "miles de voluntarios del país que sacrificarán su tiempo para que las navidades de otros sean un poco mejores".

El mensaje de este año de la dirigente conservadora estuvo plagado de alusiones al Cristianismo y sus valores, como "el amor, el servicio y la compasión, que viven cada día en este país personas de todo tipo de fe y de ninguna".

"Recordemos a aquellos que están por todo el mundo a los que hoy se niegan esas libertades: desde los cristianos de algunas partes de Oriente Medio a la enfermiza persecución de los musulmanes rohinyá", subrayó la primera ministra, al tiempo que reafirmó la determinación británica de "luchar por la libertad de las personas de todas las religiones para practicar sus creencias en paz y seguridad".

"This year we will celebrate Christmas secure in the knowledge that our servicemen and women, many far away from their own loved ones at this special time of year, are working to keep us safe. Thank you.” - Prime Minister Theresa May https://t.co/6lml69Nij5 pic.twitter.com/YSBFd9j0WH