Melania Trump y su hijo Barron se mudan a la Casa Blanca

La familia presidencial estadounidense finalmente se encuentra bajo un mismo techo: la Casa Blanca.

Después de casi cinco meses de vivir separados, Melania, la esposa del presidente Donald Trump, anunció el domingo que ella y el hijo de ambos finalmente se mudarían a la mansión ejecutiva ubicada en el número 1600 de la Avenida Pensilvania.

Melania y Barron, de 11 años, rompieron con la tradición cuando se quedaron a vivir en la Torre Trump en Nueva York desde que Trump asumió el cargo para que el niño pudiera terminar el ciclo escolar. Mientras, el presidente se mudó a Washington.

“¡Ansiosa por los recuerdos que tendremos en nuestra nueva casa! #DÍaDeMudanza”, escribió en Twitter la primera dama después de que ella y Barron llegaran a la Casa Blanca con Trump. El mensaje incluía una fotografía del Monumento a Washington, que parece haber sido tomada desde el Salón Rojo de la Casa Blanca.

El presidente pasó el fin de semana en su club de golf privado en Bedminster, Nueva Jersey, y dijo en varias ocasiones que su esposa e hijo se mudarían a la Casa Blanca una vez concluido el año escolar. Trump cumplirá y 71 años el miércoles.

La señora Trump dijo el mes pasado que Barron asistirá en otoño a una escuela privada en Maryland. Su vocera Stephanie Grisham dijo en Twitter: “¡Es oficial! @FLOTUS & Barron ya se mudaron a DC #Bienvenidos”.

Barron entrará al sexto grado en la Escuela Episcopal de St. Andrew en Potomac, Maryland.

Melania Trump prácticamente estuvo fuera del ojo público durante la campaña presidencial de su esposo y fue una primera dama ausente al inicio de la administración, quedándose en Nueva York y enfocándose en Barron. Pero poco a poco ha elevado su perfil en la Casa Blanca, incluso acompañando a Trump cuando líderes extranjeros llegan de visita y durante el primer viaje que hizo el mandatario fuera del país.

