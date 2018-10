Melania Trump visita un exfuerte esclavista en Ghana

La Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, visitó este miércoles un exfuerte de retención de esclavos en la costa de Ghana, en África occidental, en el segundo día de su gira personal, "diplomática y humanitaria", por el continente.

"Akwaaba (Bienvenida) a Cape Coast", rezaba un cartel colgado en las paredes del fuerte, una atracción turística de Ghana, a 145 kilómetros al oeste de la capital, Acra, decorado con banderas estadounidenses y ghanesas.

"Muchas gracias por su cálida bienvenida", dijo ante un ministro local y la reina (madre tribal, una tradición en esta República) Dehia, originaria de la región de Cape Coast, que la acompañaron durante su visita. "Es un honor visitar su hermoso país, me siento muy feliz por estar aquí", añadió.

Ironías del destino, Melania Trump, de 48 años, fue recibida en el Salón Obama, llamado así tras la visita del expresidente de EEUU en 2009, junto a su esposa Michelle y sus hijas.

"El interés por esta visita es mínimo en Ghana", confió a la AFP el politólogo ghanés Etse Sikanku. "La mayoría de la gente se muestra más bien indiferente", añadió.

El martes, Melania Trump llegó muy relajada y sonriente al aeropuerto de Acra, para luego visitar la sala de pediatría de un hospital de la capital ghanesa, donde distribuyó osos de peluche entre los niños.

También se reunió con su homóloga ghanesa, Rebecca Akufo-Addo, para tomar juntas el té. No hubo ninguna declaración a la prensa ni pública, pero esta gira por el continente africano -que continúa a partir del jueves en Malaui, Kenia y Egipto-, está consagrada sobre todo los niños, a través de su campaña "Be Best" ("Se el Mejor").

Esta visita, que ha sido una "iniciativa personal", según el entorno de la Primera Dama, tiene lugar lejos del frenesí de la campaña para las elecciones parlamentarias en el país norteamericano, claves para la segunda parte del mandato de Donald Trump.