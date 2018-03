635x357 Michelle Obama publicará autobiografía en noviembre. HILLEL ITALIE (Associated Press)

La autobiografía de Michelle Obama, uno de los libros más esperados en los últimos años, se comenzará a vender al público a partir del 13 de noviembre, tuiteó la ex primera dama el domingo.

El libro de la ex primera dama será publicado una semana después de las elecciones de mitad de periodo de este año y se llamará “Becoming”.

“Escribir ‘Becoming’ ha sido una experiencia profundamente personal”, indicó Obama en un comunicado. “Me ha dado, por primera vez, el espacio para reflejar de forma honesta la inesperada trayectoria de mi vida. En este libro, hablo de mis raíces y de cómo una niña del lado sur de Chicago encontró su voz y la desarrolló para utilizarla y empoderar a los demás. Espero que mi viaje inspire a los lectores a encontrar el valor de convertirse en quien quiera que aspiren ser. No puedo esperar para compartir mi historia”.

Tanto ella como su esposo, el expresidente Barack Obama, llegaron a un acuerdo conjunto el año pasado con la editorial Penguin Random House para lanzar sus respectivos libros. Se estima que el acuerdo excede los 30 millones de dólares. “Becoming” será publicado a través del Crown Publishing Group, una división de la editorial que ha publicado los trabajos de los Obama.

Las autobiografías de las ex primeras damas generalmente son bien recibidas por el público, con textos notables como el “Spoken from the Heart” de Laura Bush y “Living History” de Hillary Rodham Clinton.

Se prevé que el libro de Michelle Obama sea un éxito tanto comercial como cultural. Es admirada en todo el mundo y nunca ha contado su historia a detalle. El único libro que ha publicado fue su texto sobre jardinería “American Grown” en 2012.

“Becoming” será publicado en 24 idiomas, desde sueco hasta árabe, y Michelle Obama espera promoverlo en Estados Unidos y en el extranjero. También habrá versión de audio.