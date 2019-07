82 Migrantes continúan desaparecidos tras naufragio frente a costa tunecina

Un total de 82 migrantes continúan desaparecidos tras el naufragio este lunes de una embarcación precaria con 86 personas a bordo frente a la costa de Zarzis, en el sur de Túnez, recordó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que indicó que cuatro náufragos fueron rescatados y se encuentran hospitalizados.

Según indicaron los supervivientes y notificó la OIM la embarcación hinchable zarpó de la ciudad libia de Zuara, a unos 60 kilómetros de la frontera tunecina, y horas más tarde comenzó a hundirse.

Los supervivientes permanecieron 40 horas en alta mar hasta ser localizados por un barco pesquero que alertó a los guardacostas de Túnez.

Entre las víctimas, declararon los testigos, viajaban ciudadanos originarios de Egipto, Gambia, Mali, Costa de Marfil y Guinea.

De acuerdo con el último informe de la OIM, 426 personas han fallecido en el mar en lo que va de año tratando de llegar a las costas de Europa y otras 3.750 han sido transferidas a centros de detención de migrantes en Libia.

El pasado martes, un total de 53 migrantes murieron y al menos 130 resultaron heridos en un supuesto bombardeo de las tropas del mariscal Jalifa Haftar, hombre fuerte del este de Libia, a un centro de detención en la localidad de Tajura, en el sur de Trípoli.

