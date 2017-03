Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra el "golpe separatista"

Varios miles de personas convocadas por la plataforma Societat Civil Catalana (SCC) -15.000 según los organizadores y 6.500 según la Guardia Urbana- se han manifestado hoy en Barcelona para hacer un llamamiento a "parar el golpe separatista" y en contra de la independencia de esta región del noreste español.

Bajo el lema "Aturem el cop separatista" (Paremos el golpe separatista), la manifestación estaba encabezada por una pancarta con el lema: "Por la Libertad, la Democracia y la Convivencia".

Antes de que la manifestación empezara a andar en un ambiente festivo, el vicepresidente de SCC, José Domingo, ha explicado que han convocado la marcha para denunciar el "golpe de estado institucional perpetrado" por los partidos independentistas, mediante un proceso soberanista que, ha advertido, puede "romper la paz social".

"Estamos aquí para dar un toque de atención porque la democracia, la convivencia y la libertad están en peligro ante un proceso que pone en peligro el orden y la legalidad, algo muy peligroso", ha advertido el vicepresidente de la entidad antiindependentista.

Los manifestantes, que portaban muchas banderas españolas y algunas "senyeras" catalanas y banderas europeas, han coreado lemas como "No a la independencia, sí a la convivencia"; "¡Aturem el cop!"; "Que no nos engañen, Cataluña es España" y "Aquí estamos, nosotros no nos vamos".

La marcha se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes en medio de un ambiente festivo y ha tardado poco más de una hora en recorrer los aproximadamente 500 metros que separan la plaza Urquinaona y la plaza Sant Jaume.

Una vez allí, junto al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat, los organizadores han leído un manifiesto en el que han exigido a los políticos independentistas que "vuelvan a la senda de la legalidad", han invitado a los ciudadanos a salir a la calle para denunciar el "golpe a la democracia" y han reclamado "recuperar nuestras instituciones y nuestra libertad".

El acto ha acabado con un "Visca Cataluña. Visca España" y con algún acorde del himno de España.

Hoy también el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha dicho que tiene "todo preparado" para poder tramitar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Respecto a la pregunta que preferiría en caso de celebrarse un referéndum, el político independentista indica que la quiere "clara y precisa" como "¿Quiere que Cataluña sea un país independiente?".