Miles de personas se manifiestan en Londres contra Trump

Miles de personas se manifestaron este sábado en Londres para denunciar el decreto antinmigración de Donald Trump, así como la "connivencia" de la primera ministra británica Theresa May con el presidente de Estados Unidos.

Los manifestantes se concentraron por la mañana frente a la embajada estadounidense, convocados por varias organizaciones antirracistas, pacifistas o antiausteridad, como "Stand Up to Racism", "Stop the War Coalition" o "The People's Assembly Against Austerity".

Luego marcharon hacia Trafalgar Square con pancartas que rezaban "¡Trump a la basura!", "No al racismo", o "¡Miente!", indicó un periodista de AFP-TV.

"Todos los que están en contra del racismo y que apoyan los derechos humanos tienen que levantarse" contra el decreto del presidente republicano, indica la página Facebook de la manifestación.

Los organizadores también denuncian la "connivencia" de Theresa May con el millonario estadounidense, y su invitación a que visite el Reino Unido este año.

"Si Theresa May continúa queriendo invitar a Trump terminaremos por paralizar esta capital", dijo Chris Nineham, vicepresidente de la organización "Stop the War Coalition".

El lunes, una manifestación similar reunió a decenas de miles de personas en Whitehall, una gran avenida del centro de Londres, donde se encuentran varios ministerios y la residencia de la primera ministra.

Más de 1,8 millones de personas han firmado una petición en línea para que la visita de Trump no sea una visita de Estado, con el objetivo de evitar a la reina la "vergüenza" de tener que reunirse con él como manda el protocolo.

El 20 de febrero, el Parlamento debatirá sobre esta petición y sobre otra que pide al contrario que se mantenga el rango de visita de Estado, un texto que solo obtuvo 300.000 firmas.

Todas las peticiones publicadas en la web del Parlamento británico y que tienen al menos 100.000 firmas son debatidas por la cámara baja aunque luego no se votan.