Ministro de Exteriores británico visitó centros de rescate animal en Perú

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, visitó hoy un centro de rescate de animales en peligro, como los manatíes, así como una escuela en la selvática ciudad de Iquitos, en la Amazonía de Perú, como parte de su visita oficial al país.

Johnson llegó al Centro de Rescate Amazónico (CREA) acompañado por el canciller peruano, Néstor Popolizio, para conocer el trabajo realizado en Perú para combatir la extinción de vida salvaje y específicamente la protección de la fauna amazónica en peligro como los manatíes.

El CREA es un esfuerzo mancomunado entre el Dallas World Aquarium Zoo y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana para desarrollar programas de rescate, rehabilitación y liberación de especímenes de mamíferos acuáticos y fauna silvestre en peligro en la región Loreto, de la cual Iquitos es capital.

"Lamentablemente no he visto al oso Paddington, pero sí encontré algo de la majestuosa vida salvaje en el Perú profundo, desde manatíes hasta monos araña", escribió Johnson en su cuenta de Twitter tras la visita.

"Todos debemos hacer más para apoyar a las especies en peligro alrededor del mundo y acabar con los crímenes contra la vida salvaje", agregó el canciller británico.

Johnson también visitó una escuela de una comunidad amazónica en la cual se ha desarrollado un proyecto de energía solar ejecutado con la cooperación británica para asegurar el acceso equitativo a la educación.

Durante su estadía en Iquitos, el secretario de Estado tuvo una reunión en el Centro Naval Amazonas con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, para pasar revista a los proyectos conjuntos en el país y los principales temas de las relaciones bilaterales.

El jefe de Estado peruano destacó que Johnson se trasladó con él a Iquitos, escasas horas después de arribar al país, para resaltar la importancia de la región amazónica en el contexto internacional.

Johnson es el primer canciller británico en visitar Perú en los últimos 50 años y su viaje constituye "una importante muestra del renovado impulso que Perú y Reino Unido vienen dando a las relaciones bilaterales", indicó la cancillería peruana.

A su retorno a Lima, Johnson visitará la villa de atletas que se construye en el distrito de Villa El Salvador para los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 con la asesoría del Departamento para el Comercio Internacional del Reino Unido.

A la fecha, la organización de los juegos ha concluido la construcción de cuatro torres de la Villa de Atletas con un total de 780 departamentos, de las siete con las que contará la sede de alojamiento.

Además, para el desarrollo de los Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019, la organización habilitará 336 departamentos para personas con algún tipo de discapacidad.

Sadly I haven’t met Paddington Bear but I did encounter some truly majestic wildlife in deepest Peru, from manatees to the spidermonkey. We must all do more to support endangered species across the world and to #endwildlifecrime pic.twitter.com/lcovHP5uSc