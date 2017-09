Ministro de Exteriores sobre referendo catalán “una burla”

La policía regional catalana dio un plazo el sábado a los padres, menores y activistas para desalojar los edificios públicos que ocuparon en la región para utilizarlos como centros de votación el domingo en un disputado referendo sobre la independencia de la región española; deberán de abandonarlos para la madrugada del domingo.

El límite de la policía de las 6 de la mañana está diseñado para prevenir que la votación se lleve a cabo, debido a que los centros electorales abren tres horas después.

El Tribunal Constitucional español suspendió la votación hace más de tres semanas. Por su parte, el gobierno federal calificó la votación de ilegal. La policía ha recibido instrucciones de impedir que se vote el domingo y en los últimos días han confiscado papeletas y publicidad.

El gobierno catalán ha afirmado que seguirá adelante de todos modos y ha instado a los 5,3 millones de votantes registrados en la región a que participen.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España dijo el sábado que el plan del gobierno catalán es antidemocrático y que va “en contra de las metas e ideales que la Unión Europea” trata de fomentar.

“Lo que están impulsando no es democracia. Es una burla a la democracia, una parodia de la democracia”, dijo el ministro Alfonso Dastis a The Associated Press.

Las emociones están aumentando a medida que la votación se aproxima.

El gobierno conservador del primer ministro Mariano Rajoy indicó que cualquier votación sobre la separación catalana tendría que ser realizada en toda España, no sólo en Cataluña. La Unión Europea ha dicho que Cataluña sería expulsada del bloque y tendría que reaplicar para ingresar si se separa de España, país miembro de la UE.

Familias partidarias de la votación se organizaron para acampar todo el fin de semana en varias escuelas que están entre los 2.315 centros de votación designados, y así evitar que la policía los cierre.

Enric Millo, el funcionario español más importante en la región del noreste, dijo que los padres y estudiantes fueron encontrados en 163 escuelas mientras hacían actividades cuando la policía clausuró las instalaciones el sábado.

Se le había ordenado a la policía de la región no utilizar la fuerza, pero de desalojar las escuelas para las 6 horas del domingo, antes de la apertura de los centros programada para las 9 horas.

Millo indicó que cualquier persona que permanezca en las escuelas después de las 6 de la mañana deberá ser retirada de acuerdo con las órdenes de un juez, pero predijo que no habrá problemas significantes.

“Nuestra función será la de garantizar la seguridad durante el transcurso de un día”, dijo Millo.

Quim Roy, padre de dos hijas, dijo que los agentes habían dicho a las escasas decenas de padres y niños en la escuela primaria Congres-Indians en Barcelona que no podían mostrar material de campaña a favor del controversial referendo y que debían abandonar el recinto para las 6 de la madrugada del domingo.

“Lo único que tengo claro es que no emplearé la violencia”, dijo Roy. “Si me dicen que no puedo estar en una escuela pública para ejercer mis derechos democráticos, tendrán que sacarme de aquí. No me resistiré, pero tendrán que cargar conmigo”.

Los asistentes organizaron sesiones de yoga, proyecciones de películas y picnics para el sábado para mantener el ánimo a medida que la confrontación con el gobierno federal aumenta. Pero Roy decidió que los padres habían decidido enviar a los niños a casa el sábado por la noche.

“Decidimos en una reunión que mandaríamos a los niños a casa. Llamarlos escudos humanos es una mentira enorme, pero tomé la decisión porque hay miedo. Quién sabe qué pasará si viene la Guardia Civil”, dijo en alusión a la policía nacional española, la cual recibió órdenes de detener la votación.

Roy confiaba en que al menos una docena de padres hicieran una vigilia para mantener ocupado el edificio y complicarle la labor de clausura a la policía.

La policía regional, los Mossos d’Esquadra, ha recibido instrucciones de vaciar los edificios públicos para el domingo de madrugada. La respuesta que ofrezcan los 17.000 agentes de la policía regional está considerada como un factor clave para el éxito o el fracaso de la votación.

Otra cuestión importante es si el gobierno catalán puede distribuir urnas y papeletas suficientes en los centros de votación para llevar a cabo una prueba creíble del sentimiento regional. La policía ha confiscado 10 millones de papeletas en los días previos a la consulta.

Roy dijo que en la escuela primaria Congres-Indians no había ni urnas ni papeletas el sábado. Se encogió de hombros, comentando que “aparecerán”.

En Madrid miles de personas se reunieron en la plaza central para manifestarse en contra del gobierno regional de Cataluña por el impulso para sostener un referendo sobre la independencia de la región de España.

Simpatizantes de la unidad española se reunieron en la Plaza de la Cibeles el sábado por la mañana y gritaron “Viva España” y “¡Puigdemont a la cárcel!”.

El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, quien está a favor de la separación de la región de España, figura entre aquellos que han promovido el referendo de independencia programado para el domingo.