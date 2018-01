Ministro mexicano aboga por legalizar marihuana en zonas turísticas

El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, abogó por legalizar el uso de marihuana en las zonas turísticas del país, porque esto puede contribuir a que se conviertan en destinos "más seguros".

"Cuando menos en las zonas turísticas del país deberíamos legalizar el uso de la marihuana", sentenció De la Madrid durante su participación en la conferencia "Perspectivas turísticas para México 2018".

Refirió que al país, que cerró 2017 como el año más violento en dos décadas, con más de 25.000 homicidios dolosos, le haría un "enorme daño" perder los destinos turísticos -entre los que destacan los estados de Quintana Roo y Baja California Sur- por cuestiones vinculadas al combate al narcotráfico.

"Yo creo que el hacer legal no solamente el consumo, (sino también) la producción y la venta de marihuana, no de otras drogas, contribuiría, junto con otras acciones, a destinos más seguros", argumentó el secretario.

De la Madrid se mostró partidario de que no se "desvíen recursos" que podrían utilizarse para escuelas y hospitales para combatir el consumo de esta droga, ya que -remarcó- "científicamente hablando, la marihuana es mucho menos dañina que el alcohol y el tabaco".

El secretario, quien comentó que ha empezado con la lectura del libro "Drogas: prohibición o legalización", del expresidente colombiano Ernesto Samper, refirió que el tema de la marihuana es "político y moral" y no tiene "nada que ver" con la ciencia.

"En Estados Unidos empezaron a decidir cuáles son las drogas buenas y malas, y nosotros, como país, ya no debemos comprar ese cuentito", defendió.

De la Madrid rechazó que esta legalización pueda llevar a un "turismo de drogas": "Claro que no; si vengo de California, que hay algo de eso (legalización de la marihuana recreativa), yo diría 'si me las van a prohibir en Los Cabos, mejor me quedo en California'".

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, coincidió con el ministro y dijo que hay que cambiar la "medicina" contra la inseguridad, que supone el mayor reto en materia turística.

"No podemos permitir que destinos como Los Cabos o Quintana Roo estén sufriendo guerras del crimen organizado por tener un enfoque, desde mi punto de vista, equivocado", opinó, al respaldar una "discusión abierta" en la sociedad mexicana.

El suroriental estado de Quintana Roo (que incluye destinos como Cancún y las playas de la Riviera Maya) tuvo el año pasado un número récord de visitantes y un crecimiento de 12 %, pese a la alerta de viaje que emitió Estados Unidos en agosto por la violencia en México.

Asimismo, la ciudad de Los Cabos, en el noroccidental estado de Baja California Sur, fue el destino con mayor crecimiento en el país (17 %), aunque fue escenario de episodios violentos como el ataque armado a la turística playa de La Palmilla que dejó tres muertos y dos heridos en agosto.

El turismo es uno de los principales sectores de la economía mexicana, aporta el 8,7 % al PIB y genera 10 millones de empleos, de acuerdo con cifras oficiales.