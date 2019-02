Mueller no entregará informe la próxima semana

635x357 Fuente AP: Mueller no entregaría informe la próxima semana. MICHAEL BALSAMO y ERIC TUCKER (Associated Press)

No se prevé que el fiscal especial Robert Mueller entregue el informe de su investigación sobre Rusia al Departamento de Justicia la próxima semana, dijo un alto funcionario de la agencia a The Associated Press el viernes.

La fuente no podía discutir el tema públicamente y habló bajo condición de anonimato. No quedó claro de inmediato cuando se entregaría el reporte, aunque Mueller ha mostrado indicios de estar en las etapas finales de su investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y sus vínculos con la campaña presidencial de Donald Trump.

Trump estará en Asia la próxima semana para tratar de llegar a un acuerdo nuclear con el líder de Corea del Norte Kim Jong Un.

Desde el nombramiento del fiscal especial en mayo del 2017, Trump ha tratado de socavar su trabajo en repetidas ocasiones, describiendo la investigación como una "cacería de brujas" y pregonando que "NO HUBO COLUSIÓN" con Rusia.

Según las directrices del Departamento de Justicia, Mueller entregará un informe confidencial al secretario de Justicia William Barr, en el que explicará su decisión de presentar o no cargos.

Entonces, Barr preparará su propio reporte para presentarlo ante el Congreso. Él ha dicho que quiere hacer pública parte de esta información, aunque se desconoce si el informe original de Mueller verá alguna vez la luz del día.

Seis asistentes o asesores de Trump han sido acusados formalmente basándose en la investigación de Mueller.

El viernes, seis legisladores demócratas que encabezan comisiones pidieron a Barr que haga público el reporte completo de Mueller, incluyendo cualquier "evidencia de conducta inapropiada" que pudiera haber cometido Trump.

El equipo de Mueller ha estado terminando su trabajo en las últimas semanas y abogados de la fiscalía federal en Washington fueron asignados al caso penal del confidente de Trump Roger Stone desde que fue arrestado el mes pasado, lo cual podría ser un indicio de que Mueller planea rendir su informe.

La Casa Blanca dijo que Trump dejará que Barr decida si hace público el informe sobre Rusia o no.

La portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders dijo que el presidente estaba "siguiendo el proceso de adecuado" al dejarle la decisión a Barr. Pero recalcó que la Casa Blanca no estaba preocupada por los hallazgos.

Sanders dijo que Trump ganó la presidencia porque fue un "mejor candidato" y agregó que "él no tuvo necesidad ni se coludió con los rusos".