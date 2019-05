Muere perro policial en plena persecución bajo intenso calor en Georgia

Un perro policial murió en Georgia cuando perseguía a un sospechoso en medio de un sofocante calor.

Hacía una temperatura de 32 grados centígrados (90 grados Fahrenheit) en el poblado de Snellville el jueves cuando Eli colapsó con síntomas que parecían resultado del calor, reportó la prensa local.

El perro, que tenía ocho años con la policía, llevaba 30 minutos persiguiendo al sospechoso cuando se desplomó, dijo la agencia en un comunicado.

El canino de 9 años de edad fue llevado a un veterinario, pero no se recuperó.

No se difundieron detalles de la persecución ni el sospechoso.

K-9 Eli became distressed today while tracking a suspect. He was rushed to a vet but unfortunately passed away. Please keep GCPD & his handler Officer Bonanno in your thoughts as we mourn the sudden loss of this brave K-9 pic.twitter.com/Q882TKi9Qo