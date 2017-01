635x357 Mueren seis niños en incendio de una casa en Baltimore. BRIAN WITTE (Associated Press)

Seis niños murieron durante un gran incendio en una casa el jueves en la madrugada en el noreste de Baltimore, mientras que su madre y otros tres menores lograron escapar pero quedaron lesionados, dijo un funcionario de bomberos.

Los seis cadáveres fueron recuperados de la vivienda y no hay desaparecidos, dijo Roman Clark, portavoz del departamento de bomberos.

Horas antes, Clark había dicho que los menores fallecidos eran dos chicos, uno de nueve meses y otro de dos años; dos mellizas de tres años, y dos niñas de 10 y 11 años.

Clark dijo que los investigadores en el lugar habían aguardado el retiro del último cadáver para comenzar la pesquisa sobre la causa del incendio.

Los bomberos encontraron enormes llamas que salían de los tres niveles de la casa cuando respondieron a la llamada alrededor de las 00:30 de la madrugada, y las combatieron desde el exterior, señaló Clark. El tercer nivel se derrumbó y el segundo estaba parcialmente caído.

La madre de los menores y dos chicos de 4 y 5 años se encuentran hospitalizados en condición crítica. Clark señaló que una niña de 8 años que ayudó a salvar a sus hermanos menores se encuentra en "buena condición".

William Malone dijo que los nueve menores son sus hijos y que la madre es Katie Malone, quien trabaja en la oficina del representante Elijah Cummings en el distrito.

William Malone dijo a The Associated Press que él no estaba en la casa al momento del incendio porque se encontraba trabajando en un restaurante. Agregó que uno de los niños que fue llevado al hospital luego del siniestro ya fue dado de alta.

"Todavía sigo conmocionado, para ser honesto", dijo Malone, quien habló por teléfono desde la casa de un pariente. Añadió que no sabe qué podría haber causado el fuego.

Cummings dijo que Katie Malone ha trabajado como asistente especial en su oficina de Catonsville por casi 11 años.

"Mis colaboradores son como una familia y esta tragedia inimaginable nos rompe el corazón y nos deja atónitos a todos. De nuevo pido sus oraciones", afirmó Cummings en un comunicado.

El vecino Robert Spencer dijo que desde su ventana vio la vivienda en llamas situada al otro lado de la calle.

"El fuego salía por todos lados, y fue en ese momento cuando la madre salió de un lado de la casa", señaló.

"Escuche llorar a los niños. Mi hija también los oyó. Dijeron 'auxilio, auxilio' y no se les pudo salvar, fue imposible", afirmó. "Había mucho fuego en el lugar".

Michael Johnson, de 55 años, quien vive a una cuadra y puede ver la vivienda desde su casa, describió el incendio como un infierno total.

"Las llamas salían por todas las ventanas, y mientras les echaban agua, parecía que el incendio luchaba por no extinguirse o algo así. Las llamas salían y salían y salían. El fuego salía por los costados de la casa. Nunca en mi vida he visto algo así", dijo Johnson.