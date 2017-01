Mujer que acusó a Trump de agresión sexual lo demanda por difamación

Una excandidata del programa televisivo "The Apprentice" que había acusado a Donald Trump de comportamiento sexual abusivo, lo demandó este martes por difamación, a tres días de que asuma la presidencia de Estados Unidos.

De acuerdo con la demanda de Summer Zervos, Trump, quien presentaba la emisión, mintió al responder a las acusaciones de que trató de besarle y meterle mano contra su voluntad.

Trump " denigró a Zervos con falsos testimonios sobre ella", según el texto.

El próximo presidente estadounidense, que fue acusado durante la campaña electoral de agresiones sexuales, había negado cualquier tipo de ofensa y prometió demandar a la mujer que hizo esas declaraciones.

" Todos esos mentirosos serán demandados después de las elecciones", había dicho Trump en un acto en Pennsylvania en octubre. Aún no ha presentado ninguna demanda.

La abogada de Zervos, Gloria Allred, dijo que su cliente -quien había dicho que no tomaría ninguna acción legal contra el presidente electo si éste no la demandaba-, cambió de opinión puesto que Trump no mostró ningún arrepentimiento por su presunto comportamiento y "mintió" para ocultarlo.

" Fue Donald Trump quien mentía cuando falsamente negó su conducta predatoria con Summer Zervos", según la demanda, presentada en Nueva York.

" Al hacer eso, usó su intimidante púlpito nacional e internacional para hacer falsas declaraciones de hechos y denigrar y atacar verbalmente a la señora Zervos y a las otras mujeres que hablaron en público de sus agresiones sexuales en octubre de 2016".

En una declaración leída este martes ante la prensa en Los Ángeles, Zervos dijo que está dispuesta a retirar su demanda si Trump "se retracta de sus declaraciones falsas y difamatorias sobre mi y reconoce que dije la verdad sobre él".

Zervos declaró el año pasado que Trump le hizo insinuaciones sexuales cuando se encontró con él en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles, en 2007 para hablar de oportunidades laborales.

Trump se lanzó sobre ella y le tocó el pecho, pero ella lo rechazó.

Otras mujeres también hicieron declaraciones similares después de que saliera a la luz, en octubre, una grabación de 2005 en la que Donald Trump alardeaba de toquetear a las mujeres.