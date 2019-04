Mujer en Dallas es acusada tras ser golpeada por un hombre

Una mujer negra que según la policía de Dallas fue golpeada por un hombre blanco por un pleito relacionado con un estacionamiento, fue acusada de delito ya que después hizo añicos el parabrisas de la camioneta pickup del hombre.

L'Daijohnique Lee, de 24 años, está acusada de delito contra la propiedad después del enfrentamiento del mes pasado con Austin Shuffield, de 30 años, informó el martes la policía.

En un video grabado por un testigo se observa al hombre dándole al menos cinco golpes en la cabeza a Lee. La policía dijo que, tras el asalto, Lee rompió el parabrisas.

En un principio Shuffield fue acusado de delito menor, pero después aumentaron los cargos a agresión agravada con un arma mortal.

El abogado de Lee, Lee Merritt, dijo que es ridículo acusarla a ella considerando cómo había sido golpeada.

La declaración jurada de la policía señala que Shuffield dijo temer por su vida después de que Lee lo amenazara con llamar a amigos para que lo balearan.

#AustinShuffield unleashed a tirade of racist and sexist slurs directed at #DaiLee before launching this violent assault. He was upset because she turned the wrong way down a one way street. He was arrested and released without being charged with any felonies. pic.twitter.com/didDwaus3n