Mujeres en la ONU paran su trabajo en protesta contra la brecha salarial

Las participantes en la Comisión sobre la Condición de la Mujer en la ONU interrumpieron hoy su jornada de trabajo durante varios minutos a modo de protesta simbólica por la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en el mundo.

Según la organización, a nivel global las mujeres ganan un 23 % menos que los hombres, y es por ello que las integrantes de esa comisión se levantaron de sus asientos justo cuando quedaba un 23 % del tiempo para que terminara la jornada laboral.

El presidente de la Comisión, Antonio Patriota, invitó a las presentes a abandonar lo que estaban haciendo y dedicarse a leer libros o revistas, comunicarse con sus amigos y familia o navegar en sus teléfonos móviles, así como a tomar tazas de café y té en las que se leía el eslogan #EqualPayNow (igualdad salarial ya, en inglés).

"La brecha salarial de género persiste en todos los países del mundo. Pese a que algunas regiones han progresado ligeramente, al ritmo actual tardaremos 70 años en eliminar esa brecha", recordó Patriota antes de interrumpir la sesión.

"Si hacemos el cálculo, teniendo en cuenta que hoy trabajamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, este instante (las cuatro y diez de la tarde) marca el momento a partir del cual las mujeres estarían trabajando gratis", sentenció.

Durante el paro, las pantallas de la sala proyectaron un video producido por ONU Mujeres en el que se recuerda que hoy en día las mujeres alrededor del mundo "dominan las mismas herramientas y proporcionan los mismos servicios que los hombres", crean y producen los mismos productos y gastan la misma cantidad de dinero para mantener a sus familias.

"Necesitamos urgentemente nuevas leyes y acción política para cerrar esta brecha (...) y garantizar un mismo salario por la realización del mismo trabajo", añadió el presidente de la comisión.

A propósito de la campaña #StoptheRobbery (Paremos el robo, en inglés), lanzada por ONU Mujeres, la organización ha creado la página web www.23percentrobbery.com con el fin de concienciar al público de que las mujeres cobran menos que sus compañeros varones.

"El 23 % de este tuit ha sido robado en reconocimiento de la brecha salarial de género del 23 %", reza el mensaje que aparece en el perfil del usuario al compartir la web de la campaña en Twitter.

La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se desarrollará hasta el próximo 24 de marzo, es una gran cita anual en Naciones Unidas que cuenta con la participación de miles de representantes gubernamentales y de la sociedad civil en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

Delegates of #CSW61 are putting down their work at 4:10pm to take a stand on the 23% global gender pay gap! #CSW61 https://t.co/aR4CktfQO6